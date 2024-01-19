海虎軍官失聯近1個月！家屬疑漂到墾丁　曝白沙屯媽指示「2線索」

▲海虎潛艦3軍官失蹤將近一個月，家屬在IG發文尋人。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



記者吳奕靖、賴文萱、黃資真／高雄報導

海虎潛艦去年12月21日下午發生落水意外，3名官兵至今失聯將近1個月，依舊下落不明，但家屬不放棄希望，張姓士官的妻子在IG發文，請有到墾丁、恆春一帶進行水域活動的朋友，多留意礁岩石塊的縫隙，更透露上周向白沙屯媽祖祈求後得到的線索是「還活著」、「在南部」，更許願如果能夠在10天內找到，願意5年跟隨媽祖遶境。

張姓士官的妻子16日在IG貼文，懇求這幾天會前往恆春、墾丁南部海域的朋友，幫忙留意水域底下的空間，像是礁岩石塊的縫隙等，是否有人在那裡，「如有發現，可以幫忙帶他回家嗎？」

下則文章中，妻子透露上周與家人們向白沙屯媽祖祈求，意外獲得線索「還活著」、「在南部」，並誠心許願「如果在十天之內找到，願意五年都跟著隨香走全程」，隨後更得到了3個聖筊，「這一次，我們真的要帶你回家」。

文章最後，妻子再度忍淚喊話，除了拜託潛水朋友留意，也要拜託老公加油，「不管結果是如何，讓我們帶著你回家」、「回家就好」，貼文下方也有網友留言指出夢到張姓士官目前在墾丁東方，目前被珊瑚卡住。

海軍艦隊指揮部指出，搜救任務沒有停過，持續在可能海域進行搜救，也跟家屬保持密切聯繫。