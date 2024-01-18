向警借錢「嫌太少」竟譙三字經　狂男被依現行犯送辦下場曝

▲黃姓男子因缺錢返鄉，向武陵派出所員警商借車資，黃不滿員警只借數十元，當場以三字經辱罵，員警依妨害公務現行犯送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子去年7月欲返家卻沒錢，在桃園火車站前的武陵派出所向值班員警商借車資，員警好心借其數十元，並建議可到桃園火車站找鐵路警察幫忙，未料黃男不領錢還嫌錢少，質疑員警太小氣，氣得掉頭離去還以三字經辱罵，員警聽見後立即上前依妨害公務現行犯當場拘捕送辦；桃園地院法官查出，黃男曾有妨害公務前科，犯後仍飾詞否認，審結依公務員依法執行職務時，當場侮辱罪，判處拘役59日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，63歲的黃姓男子去年7月12日晚間10時許，因缺錢返家，徒步至桃園火車站前的武陵派出所，請求值班員警暫借車資，派出所2名警員聽取黃男說明來意後，其中一名員警商好心借出新台幣數十元，還建議黃若非設籍桃園市缺乏車資，可到桃園火車站找鐵路警察協助。

未料黃男得款後嫌少，竟當眾以三字經辱罵正在值勤員警，隨即悻悻然掉頭離去，員聽見後立即上前依妨害公務現行犯逮捕偵辦；桃園地檢署複訊時，黃男坦承對員警不禮貌，但否認有以三字經辱罵情事，檢方偵結依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處行。

桃園地院審理時，被告黃姓男子仍矢口否認犯行，辯稱承認有隊員警不禮貌行為，但否認有以三字經辱罵員警，員警提供密錄器讓法官當庭勘驗，黃男依據辯稱「不記得有辱罵員警字眼，對自己失控言論感覺很遺憾」；法官檢視黃男

曾於2008年間曾犯暴行妨害公務、侮辱公務員之前科，另於2016年犯公然侮辱罪遭判刑，認為被告黃男未充分檢討己身行為，且犯後飾詞卸責，法官審結依公務員依法執行職務時，當場侮辱罪，判處拘役59日，本案可上訴。