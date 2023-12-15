南警新任所長到職打詐又緝賭　查獲職業賭場11人到案

記者林東良／台南報導

因應當前治安情勢及總統大選前之治安任務，台南市警一分局為執行清源專案3.0及全國同步查緝賭博專案，深耕警勤區布建友善通報網，進而破獲藏匿老舊透天厝的職業賭場，查獲岳姓負責人及賭客等11人到案。

▲台南市警一分局為破獲藏匿老舊透天厝的職業賭場，查獲岳姓負責人及賭客等11人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲岳姓賭場負責人。





市警一分局根據友善通報情資及連日蒐證，發現確有職業賭場藏匿於東區富農街一處老舊透天厝，經檢具相關事證向台南地院聲請搜索票，由新任後甲所所長林海平率同員警數名及分局偵查隊專案小組，於13日晚間7時許，持搜索票前往埋伏守候，趁賭客出入大門之際，現場警力一擁而上，當場查獲場主57歲岳姓男子與賭客2女8男共10人，正在玩麻將賭博2桌，並查扣賭資籌碼（折算新台幣3萬8500元）及麻將等賭具，全案依法將10名賭客依社會秩序維護法裁罰，另岳姓負責人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警一分局分局長歐祖明呼籲，為因應當前治安情勢及總統大選前之治安任務，一分局將持續強力掃蕩轄內流動賭場及選舉賭盤，對心存僥倖之不肖份子予以痛擊，並展現警方查緝賭博之決心。另針對製毒工廠、製造槍械、詐欺、賭博機房、大型職業賭場及幫派經常活動等場所持續清查，運用轄區治理理念，全面建構友善通報網，發掘並清除犯罪根源，有效達成淨化治安的目標，確保社會安寧。