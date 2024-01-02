桃園男竊機車路旁換車牌露餡　淡定辯「叔叔借的」遭警戳破

▲張姓男子昨天在龜山區偷路旁機車，警方據報後一路沿線追查，結果在桃園區龍泉六街查獲他正在路旁更換車牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子昨（1）日在龜山區偷了路旁一輛機車後隨即騎車離去，桃園警方獲報後循線追查，發現張男沿途南下往中壢區方向逃逸，沿著省道一路南下於桃園區中山路附近失去蹤跡，桃園警分局龍安派出所接獲通報沿線搜查，果然在桃園區龍泉六街查獲張男正在更換機車車牌，員警質問為何要更換車牌，張男淡定說，車牌是叔叔借他的，但警方查出車牌已失竊，當戳破張男謊言，帶回偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，31歲的張姓男子昨天下午在龜山區幸福社區路旁偷了一輛機車，隨即往南下中壢方向逃逸，桃園警分局龍安派出所據報後沿線追查，警員謝宗燁巡邏至桃園區龍泉六街時，發現路旁一名男子正在拆卸機車車牌，形跡可疑。

▲對於員警詢問為何要更換車牌，張姓男子答不出來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警上前詢問，根據失竊車輛外型確認就是失竊機車，員警詢問為何在路旁拆卸車牌，張男淡定辯稱，機車是跟叔叔借來的，可以去查證；員警再詢問機車置物箱內的2塊機車號牌麼回事？張男卻交代不出，經員警查證後，原來機車與車牌都是偷來的，張男才坦承，為躲避債主鋌而走險，警方帶回偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。