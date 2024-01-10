推筒子賭場藏身透天厝民宅「到處都是監視器」　警破門逮34人

▲警方凌晨攻堅破獲推筒子職業賭場逮34人。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

52歲黃姓男子將推筒子賭場藏身透天民宅，為了躱避警方查緝，民宅外還裝置多支監視器監控，警方接獲線報後，經過多日埋伏監控，9日凌晨一舉破門攻堅，逮捕賭客30人及黃姓負責人在內的4名工人員，查扣賭資、賭具、籌碼及監視器等相關證物，依法移送偵辦。

▲查扣賭資、賭具等相關證物，並將負責人黃男等人依法移送偵辦。（圖／桃園警分局提供）

蘆竹警分局根據線報，在桃園市蘆竹區南山路二段1處民宅內疑似有賭博情事，經警方多日埋伏觀察，發現該處是麻將推筒子賭場，由黃姓男子所經營，為了掩人耳目，將賭場設置於民宅內，為躲避警方查緝，在民宅外設置多部監視器，以便隨時掌握動靜。

桃園刑大偵五隊與蘆竹分局合組專案小組，經布線及蒐證後向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，於昨日凌晨1時30分許見機成熟，一舉查獲該職業賭場，現場帶回黃姓負責人、古姓、游姓、黃姓等4名工作人員及30名賭客共計34人。賭資新臺幣1萬3,998元(含現場籌碼)、抽頭金新臺幣7,700(含現場籌碼9張)、骰子、帳冊、監視器(含主機及鏡頭)、點鈔機等，警方訊後依賭博罪將黃姓負責人及工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。