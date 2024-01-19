韓國瑜宴請新屆藍委！江啟臣也到場　賴士葆：今天來支持韓江配

記者蘇晏男、崔至雲／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（19日）中午在台北信義區知名餐廳宴請藍委。出席委員鄭正鈐表示，韓國瑜應該是很多人期待中適合人選。藍委賴士葆說，他今天來表達支持韓江配。

▲韓國瑜宴請黨籍新屆立委 。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜被安排在不分區立委第一順位，依慣例就被解讀是國民黨立法院長的人選，不過受限國會三黨不過半，民眾黨又拋出四點承諾，目前局勢仍未明。韓國瑜昨拋出跟立委江啟臣搭檔，但江強調會優先禮讓民眾黨；此外，同日也傳出藍委傅崐萁有意角逐國會龍頭。

▲江啟臣出席。（圖／記者屠惠剛攝）

在國民黨內部傳出不同聲音之際，韓國瑜19日午宴藍委，頗具「固樁」意味。不分區立委當選人張嘉郡表示，今天單純來吃飯，選舉期間大家都互相輔選，但當選後，還沒機會坐下來好好聊天，談談未來方向，培養默契。

鄭正鈐說，韓江配肯定是一時之選，「我們先來了解情況」，今天也是選後第一次見面，韓國瑜應該是很多人期待中適合人選。對於黨團在這部分有無事先溝通？鄭正鈐表示，應該還沒有，這是選後第一次碰到，否則下禮拜聚會才會碰到。針對傅崐萁有意角逐，鄭正鈐說，他不曉得；另一位立委當選人李彥秀表示，這部分要多溝通，韓國瑜當院長似乎是大家共識。

不分區立委候選人徐弘庭說，他非常支持韓江配，韓江搭配也是國民黨希望向民眾黨遞出橄欖枝，希望民眾黨可以並肩合作。藍委賴士葆強調，他今天來表達支持韓江配。

韓國瑜中午12時抵達，江啟臣則在中午12時11分。目前出席人員有不分區立委當選人許宇甄、王育敏、張嘉郡，與不分區立委候選人楊應超、徐弘庭、李縉穎、楊智伃、李霞、李玉嬋、鍾沛君等人，至於區域立委當選人則有廖先翔、李彥秀、張智倫、賴士葆、葉元之、牛煦庭、林沛祥、無黨籍立委當選人陳超明等人。傅崐萁未出席。