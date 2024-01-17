慶祝119消防節　國小、幼兒園參訪南消一、五、七大隊消防分隊

▲慶祝消防局，國小及幼兒園學裡前往南消一、五、七大隊消防分隊參訪，並響應消防局舉辦的「向城市英雄說出心理話」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊，16、17日結合 119消防節前往轄內『樹人國小、安溪國小、後壁國小』進行防火、防災、CPR宣導，寒假到來前走入校園，透過向學校師生，將防火防災等避難逃生觀念普及到民眾家中。

恰逢119消防節即將到來，各校師生也紛紛響應2024年消防局舉辦的「向城市英雄說出心理話」活動，利用專屬留言板及留言便利貼，寫下鼓勵消防員的一句話，透過具有溫度的文字，體恤這群城市英雄的辛勞。

本次宣導項目為用火最高原則『使用爐具，人離火熄』、滅火器操作『拉、瞄、壓、掃』、住宅警報器裝設位置及注意事項、瓦斯桶檢驗合格標誌、電器及插座使用、老舊線路更換、施放一般爆竹煙火應使用認可標示產品並由父母陪同施放，才能更加確保居家安全無虞。

第一大隊大隊長陳博文表示，寒假期間，用電使用率皆會上升，除了預防電氣火災「5不1沒有」口訣，用電不超過負載、電線不綑綁、插頭不污損、電源插座不長插、周圍不放可燃物、沒有商品安全標章的電器不買不用，平時多留意用電安全習慣，養成『即時發現、即時反應、即時逃生』防災意識並增進辨識災害及應變能力，期保居家平安。

仁德幼兒園、文賢國中得知這個活動後，便發起師生撰寫祝福紙條，並親手將其貼在南消五大隊各消防分隊消防栓圖像看版，此舉動也吸引路過的民眾共襄盛舉，向值班人員索取紙條親手寫上滿滿祝福及打氣，感謝消防人員全年無休、24小時的守護。分隊也搭配合消防節宣導活動，向師生宣導「住宅防火對策」、「預防概念及逃生要領」、「小小消防員」等項目，強化自身防災意識及保安警覺，以期達到傳達防災重於救災，離災優於防災觀念。

五大隊長鄭誌峰表示，感謝仁德幼兒園、文賢國中全校師生、教職員以及幼生家長員工，在消防節前夕一起參與「向城市英雄說出心裡話」，消防工作平時充滿緊張感，小朋友蒞隊參訪，除了學習相關防災知識外，藉由消防留言板，鼓勵消防人員，也溫暖消防人員。

為感謝消防員平時的辛勞，幼芽幼兒園17日特別帶領小朋友們來到七大隊德興分隊，展開一場生動有趣的消防知識宣導活動。這場宣導活動包含了多個實用且生活化的主題，以確保小朋友在日常生活中能夠更加注重消防安全。

活動由德興分隊的專業消防員透過生動的方式向小朋友講解介紹防範一氧化碳中毒的方法，向小朋友介紹了如何預防一氧化碳中毒，提醒他們在冷天時要保持通風良好，以避免一氧化碳中毒的發生；以及消防衣穿著體驗、射水操作、CPR體驗、介紹住宅用火災警報器及海報宣導防火觀念和防震教學等消防知識。最後由小朋友用心寫下謝謝消防員的話語，透過有溫度的文字，溫暖消防員的心靈，這些可愛溫暖的字條充滿了對於消防員辛勞工作的感激之情，也象徵了臺南市民對於打火弟兄們的信賴。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，希望市民朋友能夠時刻保持對安全的關注，並呼籲家長們一同給孩子們建立正確的安全防火觀念，進而降低火災發生風險，讓安全向下扎根，共同打造更加安全的成長環境。