國民黨認「南部輸太多」遭基層不滿　侯友宜：敗選原因是自己

▲侯友宜視察新莊區捷運幸福站立體停車場新建統包工程 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

對於國民黨總統大選戰敗，中常會17日提出初步敗選檢討，其中的原因提到南部四縣市（嘉、南、高、屏）大輸70多萬票，不過這樣的言論遭地方基層反彈，認為是黨中央不給資源。對此，新北市長侯友宜表示，這次敗選原因就是侯友宜而已，已經選後了，大家要團結一致繼續加油，好好發揮在野監督制衡力量。

侯友宜今視察新莊區捷運幸福站立體停車場新建統包工程，會後媒體問到，國民黨檢討敗選認為「南部輸太多」，但南部基層認為，南部在這次選舉，已經縮小差距，痛斥黨中央不給資源、不解地方生態，卻怪艱困選區。侯友宜說，非常謝謝南部以及其他地方的所有國民黨同志，他們給他滿滿熱誠跟支持，非常感恩。

侯友宜強調，這次選舉失敗只有一個原因，就是「侯友宜」，他會深刻的去了解自己的原因在哪裡，好好反省檢討；但現在已經選後了，大家要團結一致，希望大家繼續努力、繼續加油，讓國民黨好好發揮在野力量，傾聽民意，了解還有哪些不足，大家一起往前走。

至於今晚將在新北舉辦第一場國民黨感恩茶會，侯友宜說，感恩茶會最重要要跟大家說謝謝，這陣子看到支持者真的非常的熱情，他們完全的付出跟貢獻，很多時候人力、物力不足，志工朋友讓他非常感動，他感激、感恩，讓他在總統選舉過程中，給他滿滿的力量，謝謝大家。

