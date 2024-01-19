曝年輕選票遠離國民黨　柯志恩指1原因：為鞏固基本盤而走回老路

▲國民黨不分區立委當選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選結果已經出爐，各陣營紛紛針對選戰結果進行檢討與反省。對此，國民黨不分區立委當選人柯志恩18日在臉書表示，「國民黨無法忽略年輕光譜遠離我們的事實」，並指出，每到關鍵時刻，藍營為鞏固基本盤的保守訴求，不自覺走回老路，有可能就是錯失吸引年輕人的原因。

柯志恩說，經過幾天沈澱，大家對於「侯康配」落敗有許多檢討，其中最被討論的就是國民黨無法吸引年輕選票，成為敗選的致命傷。

柯志恩進一步說明，從2016年至今八年了，經歷三次總統大選，為何國民黨始終不能得到年輕人青睞，或許可以解釋大環境不利，卻無法忽略年輕光譜遠離我們的事實。

然而，柯志恩指出，事實上，國民黨不是沒有察覺，更不是沒有努力，歷任主席持續傾聽年輕世代建言，重用青年參與政黨政治，這次許多不到35歲的新世代得以進入國會，正是這些年輕世代交替、青年改革開花結果的證明。

不過，柯志恩認為，這次國民黨的挫敗，顯然是改革的速度不夠快，不符多數年輕人的期待，或是論述不夠新穎、傳播管道無法與年輕世代銜接。

此外，柯志恩還點出，每到關鍵時刻，國民黨為鞏固基本盤的保守訴求，不自覺的走回老路，反而錯失吸引年輕人的機會，致使在新世代的認知中依然對國民黨抱持不信任的態度，而「隨著每幾年增加近百萬的首投族，能支持我們的又有多少？」

柯志恩強調，民眾黨的崛起絕非偶然，如何做出品牌區隔，讓年輕人相信在政黨輪替及改革的這條路上，國民黨是更成熟、穩定、有誠信的選擇，這是國民黨必須急起直追的嚴肅課題。

最後，柯志恩還喊話，國民黨與年輕人的距離不應那麽遙遠，比賽還沒結束，現在才正要開始！