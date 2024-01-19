傳「國民黨爭議立委」也想爭立院副龍頭　韓國瑜先出手防分裂

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日宣布，將與黨內立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，掀起各界議論。傳聞，韓國瑜這次突然出手是為了避免黨內分裂，因為黨內有一名爭議很大的立委也想爭取副院長一職，而且若他沒有拿下院長之位，可能得辭去不分區立委；對此，韓辦表示，一切請大家以臉書消息為主。

▲江啟臣（左）將與韓國瑜（右）搭檔參選立法院正副院長。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

韓國瑜表態有意爭取立法院長之位，並宣布將與江啟臣搭檔參選。江啟臣也證實，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他願意將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，促成在野大團結。

不過，對於「韓江配」一事，部分藍委表示樂觀其成，因為韓、江有互補性，未來對於國會將有加分效果；但也有另一派藍委認為，消息太突然，不知道是否有其他委員想要角逐大位，對此抱持保留態度。

根據《中時新聞網》報導，傳聞韓國瑜突然出手，是因為黨內有一名爭議很大的立委也想爭取副院長一職，還找上黨中央討論，可能會造成黨內分裂，韓才決定先出手，甚至傳出韓若沒有選上，可能會辭去不分區立委；對此，國民黨不予置評，韓辦則表示請大家以臉書消息為主。

而關於韓江配，資深媒體人樊啓明認為，韓國瑜可能有5個考量，江啟臣同意搭檔參選也可以視為超前部署的計畫之一，詳細如下：

考量一：4年前韓國瑜選總統時就曾考慮找江啟臣搭檔，有脈絡可循，兩人互補性強。

考量二：韓國瑜有草根性，江啟臣中生代改革形象鮮明，也深耕中台灣，韓江搭檔有整體團隊感，也有世代銜接感。

考量三：避免節外生枝，率先展現政黨態度，對內凝聚黨內意志及士氣，對外保留副院長與白合作空間，理想性與務實運作兼顧。

考量四：江啟臣是少數會為了大局把位子讓出來的人。

考量五：江啟臣如果2年之後有著眼台中市長的計畫，跟韓國瑜建立緊密互動關係，也可視為超前部署。