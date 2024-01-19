大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

▲由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年節將至，台南市勞工局結合各工會愛心送暖列車再次出動！繼木工工會首發送暖，電氣工會與油漆工會齊接力，19日由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家，希望他們能感受到社會的溫暖，期許一個溫馨的年節到來。

大台南總工會與勞工志願服務協會這次特別準備關懷紅包、喜憨兒年菜、白米、鹽水意麵等物品，大成長城企業公司企業工會捐贈雞肉鬆，統一企業公司捐贈泡麵，還有大台南網路購物服務人員職業工會捐贈善化芝麻拌麵、瓜子，以及大台南照相錄影職業工會提供平安米共襄盛舉，一同關懷弱勢職災勞工及房屋修繕家庭。

19日天各工(協)會代表及志工，在勞工局局長王鑫基及同仁陪同下，一起將年菜與生活物資分送給居住在本市東區、南區、中西、安平、安南、歸仁、玉井、新市、善化、西港、七股、大內、柳營、新營、鹽水等15區三十戶職災、弱勢勞工家庭，挨家挨戶快遞愛心與關懷，親送暖心至他們手中，傳達濃濃的台南人情味。

大台南總工會理事長鄭山林提到，考量有許多職災、弱勢勞工家庭經濟困難，數年來與勞工志願服務協會，在年節將至之際，連結多個工會響應捐贈愛心物資，致贈給我們的職災、弱勢勞工家庭，就是希望讓他們能享受過節的溫暖氛圍，並感受到台南市各界對他們實質的關心與支持。

勞工局長王鑫基表示，在服務職災勞工與修繕弱勢戶的過程中，發現許多困苦的家庭需要協助，非常感謝大台南總工會與勞工志願服務協會多年來在歲末年終鼎力相助的發送關懷物資，將愛心直接送到弱勢家中，用實際行動協助弱勢，熱心公益的腳步不曾停歇，善行值得肯定，也希望此舉達到拋磚引玉之效，藉由民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。