　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

▲由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年節將至，台南市勞工局結合各工會愛心送暖列車再次出動！繼木工工會首發送暖，電氣工會與油漆工會齊接力，19日由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家，希望他們能感受到社會的溫暖，期許一個溫馨的年節到來。

大台南總工會與勞工志願服務協會這次特別準備關懷紅包、喜憨兒年菜、白米、鹽水意麵等物品，大成長城企業公司企業工會捐贈雞肉鬆，統一企業公司捐贈泡麵，還有大台南網路購物服務人員職業工會捐贈善化芝麻拌麵、瓜子，以及大台南照相錄影職業工會提供平安米共襄盛舉，一同關懷弱勢職災勞工及房屋修繕家庭。

▲由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

19日天各工(協)會代表及志工，在勞工局局長王鑫基及同仁陪同下，一起將年菜與生活物資分送給居住在本市東區、南區、中西、安平、安南、歸仁、玉井、新市、善化、西港、七股、大內、柳營、新營、鹽水等15區三十戶職災、弱勢勞工家庭，挨家挨戶快遞愛心與關懷，親送暖心至他們手中，傳達濃濃的台南人情味。

大台南總工會理事長鄭山林提到，考量有許多職災、弱勢勞工家庭經濟困難，數年來與勞工志願服務協會，在年節將至之際，連結多個工會響應捐贈愛心物資，致贈給我們的職災、弱勢勞工家庭，就是希望讓他們能享受過節的溫暖氛圍，並感受到台南市各界對他們實質的關心與支持。

▲由大台南總工會鄭山林理事長與勞工志願服務協會梁志男理事長共同帶領下愛心接棒，載送關懷物資到案家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，在服務職災勞工與修繕弱勢戶的過程中，發現許多困苦的家庭需要協助，非常感謝大台南總工會與勞工志願服務協會多年來在歲末年終鼎力相助的發送關懷物資，將愛心直接送到弱勢家中，用實際行動協助弱勢，熱心公益的腳步不曾停歇，善行值得肯定，也希望此舉達到拋磚引玉之效，藉由民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

ET快訊
11年網紅空姐FaFa辭了！　敖犬喊：繼續一起努力經營家庭
三上悠亞鐵粉「成為AV男優」想跟女神拍片！結局悲劇了
快訊／士官長溺斃！　穿潛水裝漂浮蘇澳軍港
驚悚畫面曝！34歲護理師下班遭鬼切輾過慘死
爆發第三次世界大戰「哪裡最安全？」　亞洲2國上榜了
台積電大漲「一堆人卻急賣」　學長都懂：終於領到退伍令
LIVE／韓國瑜出手宴藍委爭立院院長　黃國昌拒當副！時力因他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

欠稅1.1億未繳　女視聽業負責人無法交代1.6億元存款流向被管收

寒冬臘月溫暖情　台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

2024走春首選雲嘉南　四大景點慢漫遊

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

桃園智慧下水道監測系統　即時掌握孔蓋啟閉

年度養護工程啟動！花蓮北濱外環道封閉8天　中山路地下道禁行2天

想找短期工作嗎？　桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

113年農曆春節計程車收費出爐　桃園2／5-14日每趟次加收50元

桃園百年「燃藜第紅樓」、「燃藜第」 文資審議決議指定古蹟

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

遇人不淑被暴打 訂紅旗袍想化厲鬼尋仇｜豈有此呂 EP156預告

欠稅1.1億未繳　女視聽業負責人無法交代1.6億元存款流向被管收

寒冬臘月溫暖情　台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

2024走春首選雲嘉南　四大景點慢漫遊

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

桃園智慧下水道監測系統　即時掌握孔蓋啟閉

年度養護工程啟動！花蓮北濱外環道封閉8天　中山路地下道禁行2天

想找短期工作嗎？　桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

113年農曆春節計程車收費出爐　桃園2／5-14日每趟次加收50元

桃園百年「燃藜第紅樓」、「燃藜第」 文資審議決議指定古蹟

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

韓國瑜沒選上立法院長就辭不分區？ 　韓辦：完全無此事

才剛升格2寶爸！王傳一突宣布新身份　外景種菜快腰斷更惜福

台積電評估高雄蓋第3座廠　王美花：證明「掏空台灣門都沒有」

沒人接家業！她爸媽把公司關掉轉行　婆婆怒：為什麼不給我兒子

史上最強狼王！　艾德華茲本季主場得分破灰狼隊史最佳

被鎖「機上廁所100分鐘」受困畫面曝光　男落地崩潰：撞得滿身傷

挺寧夏夜市「科目三」大賽！呱吉：幹譙或禁止是沒效果的

巨乳AI女友聊天傳色照！開發商月賺近95萬元　瘋狂被求婚20次

最高檢下令嚴查「作票假影音」　北檢調查44件選舉錯假訊息案

韓國瑜宴請新屆藍委！江啟臣也到場　賴士葆：今天來支持韓江配

地方熱門新聞

桃園4場兼職工作徵才　釋出逾726職缺

農曆春節計程車收費　桃園每趟次加收50元

南消一大柳營夜市防範一氧化碳中毒宣導

「燃藜第紅樓」、「燃藜第」　決議指定古蹟

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

真方便！　桃園市1/19日起全市都可借還YouBike2.0

南投縣衛生局提供4招緩解大選後低落情緒

女視聽業負責人無法交代1.6億元存款流向被管收

元智境外生新春祈福寫春聯　迎接農曆新年

玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

幼兒園參訪南消四大分隊防宣新風潮

2024走春首選雲嘉南景點慢漫遊

台南市仁愛獅子會捐贈南消特搜隊禦寒外套178件

更多熱門

相關新聞

機師不排除最快春節罷工　長榮航空：不放棄任何與工會協商機會

機師不排除最快春節罷工　長榮航空：不放棄任何與工會協商機會

機師工會長榮分會爭取調薪2成、改善人力流失，指控資方違法聘用外籍機師，發起罷工投票，機師工會今(18日)表示，由於投票踴躍，預期將無意外取得合法罷工權，22日開票後啟動規劃，不排除最快春節罷工。長榮航空表示，不放棄任何與工會協商機會。

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

台南啟動春安聯檢守護勞工健康平安

台南啟動春安聯檢守護勞工健康平安

公司規定「春節禁休禁離職」排休要交紅包　全場炸鍋

公司規定「春節禁休禁離職」排休要交紅包　全場炸鍋

勞工「每人最高10萬」申請要截止了！　農曆年前入帳

勞工「每人最高10萬」申請要截止了！　農曆年前入帳

關鍵字：

工會愛心物資快遞職災勞工

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

台積電直衝625元！Joeman解套了

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面