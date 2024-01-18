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快訊／女主播宮鬥結局出爐！霸凌遭記10大過解雇　不服提告吞敗

▲▼ 張靖玲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前電視台主播張靖玲遭記過解僱，她提回復原職民事告訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

TVBS新聞台爆出3名女主播聯手霸凌另名主播，擺陣燒符、剪破毛衣等，被控霸凌者之一的張姓前主播先被調職資深文字記者，後被記10支大過解僱，張不服提告要求回復原職。案經一年多審理，士林地院今（18日）宣判，認TVBS處分、調解過程等，並無違反勞基法等法規，因此駁回張女請求。

49歲張女2005年9月進入TVBS台擔任生活產經中心文字記者，2011年11月起成為主播，2022年5月卻驚爆「女主播宮鬥劇」，古姓女主播控遭游、黃、張聯手霸凌，游因認錯繼續留任，黃被調往別組，張遭解僱。

張女2022年2月24日收到「職務行為改善通知」，5月3日接到人事調動，從主播轉為資深文字記者，5月24日聲請勞資爭議，6月、7月共做3次調解均未達成共識，8月17日張女就「職務不法侵害事由」提出申訴，9月13日遭公司懲處9大過解雇，而未簽下「職場行為改善通知書」是因沒有「做」（指霸凌）因此拒簽名，但公司卻認她拒絕配合，計10大過予以解雇，女主播們霸凌事件，也從檯面下正式搬上法庭。

去年12月28日最後一次開庭，張女透過律師說，游姓女主播將隔離霜擠入古姓女主播高跟鞋，卻向公司申訴指是其所為，公司未調查就認定是她，主管就憑其好惡將她調職為資深記者，調職依據為何？且自己任職10幾年，也沒因其他事被懲處，至於碰觸同事物品，在辦公室內很常見，並多次提及家庭因素，無法接受調動。

T台訴訟代理人駁，張女與古姓女主播座位不相鄰，卻刻意到其座位施加侵害，惡性重大，關於被調動為「資深文字記者」為降調，且無論是主播或記者都是公司重要同仁，無高低優劣，但原告一再於書狀稱影響其主播光環、社交活動，那應負舉證責任。

再者，張女無法證明其他同事有碰觸他人物品，並且其職場不法侵害行為也並非是碰觸他人物品，游姓女主播也證稱，目睹張以剪刀剪古姓主播毛衣，這也與古申訴內容全然相符，關於張女一再稱「主管機關指引」公司均全然遵守，當公司進行討論決議，要求張改善，張則回覆拒絕，解僱程序均合法，且公司為保護張名聲，除訴訟上至今未對外說原告不是，盡全力以中性說詞保護。

勞動法庭法官檢視影片發現，張女確實趁古女不在位置上，弄污破壞其座位水晶球，見「請勿關機」紙條，仍長按電源鍵將電腦強制關機，並倒入髒液到其禮盒紙袋，電視台召開專案小組會議，認張女有不當侵害，但張女否認，且不簽署職場行為改善書，為防免職場侵害，行使其雇主懲戒權有必要性、合理性，因此調整職務予以懲處，避免採取懲戒解僱方式，是基於企業經營上所必須，並無不當動機及目的。

再者，張女調職為文字記者後，長達4個月不提供勞務，曠職且繼續達3日以上，公司故終止勞動契約有理。綜合所述，認TVBS公司處份、調職過程及理由，並無違反勞基法調動原則等法規，張女自無理由請求回復原職並給付減損的薪資等，故判敗訴。

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