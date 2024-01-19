三上悠亞鐵粉「成為AV演員」想同框女神　結局爆悲劇！

▲三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

記者周亭瑋／綜合報導

前日本AV女優三上悠亞去年8月正式引退，除了不時受邀上談話性節目，她也積極轉戰不同領域，還曾來台擔任開球嘉賓。就有男粉絲為了和女神同框，直接成為AV演員；然而，三上悠亞事前在演員名單中認出他，便拒絕拍攝，更透露「和粉絲拍攝愛情動作片的機會是0！」

三上悠亞之前在電視節目「イワクラ吉住」中提到，她在某次拍片前看了劇本，發現演員名單中出現一位粉絲的名字，於是拒絕了拍攝，更直言和粉絲一同拍片的機率是0。

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而該名鐵粉之所以被認出，是因為三上悠亞只要有活動，他每次必定會參與，甚至為了「追愛」成為AV演員。

▲三上悠亞於30歲生日正式引退。（圖／翻攝自推特）

對此，老司機紛紛回應，「這件事告訴我們，下次出道記得改個藝名」、「的確會想迴避」、「好悲傷的故事」、「可能沒有臉跟身材」、「這個粉絲要哭了」、「反向思考，她真的有記住粉絲，竟然光從名單就能認得」、「可能怕粉絲真槍實彈吧」。

另外，三上悠亞也有在節目坦言，與粉絲交往的機率是50%，主要取決於粉絲的參與程度，表示那些每次都會出現在活動現場的鐵粉，她較難把這些人視為戀愛對象，只會當成死忠的粉絲；至於對未來伴侶年收入的期望，她透露，希望有約3千萬日幣（約640萬新台幣）的水準。