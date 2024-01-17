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三上悠亞鬆口曝「與粉絲交往可能性」！開超嚴格條件：年薪640萬

▲▼0803「TRE台北國際成人展」三上悠亞聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲三上悠亞近日鬆口曝與粉絲發展出戀情的可能性。（資料照／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

前日本AV女優三上悠亞，在轉戰成為AV女優前曾是偶像團體SKE48的成員，2023年正式引退，讓許多粉絲哀號。近日她在接受日本女諧星主持的節目《岩倉與吉住的節目》訪問時，坦承對於和粉絲發展戀情的可能性，不過也設下了收入條件，最低年薪至少要有台幣640萬元。

對於是否會與粉絲交往，三上悠亞給出了約50%的機率。她說明，這主要取決於粉絲的參與程度，表示那些每次都會出現在活動現場的鐵粉，她較難把這些人視為戀愛對象，只會當成死忠的粉絲。

▲▼0803「TRE台北國際成人展」三上悠亞聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲三上悠亞近日鬆口曝與粉絲發展出戀情的可能性。（資料照／記者黃克翔攝）

三上悠亞分享了過往的經驗，提到有粉絲經常出席她的活動，甚至有粉絲表達了希望和她在同一家公司工作的願望，對於這樣的「熱情」表現，她以及節目現場的嘉賓都顯得十分驚訝。

至於對未來伴侶的年收入期望，三上悠亞表示，她希望對方能有約3千萬日幣（約640萬新台幣）的收入，並坦言由於自己從未打過工，不太清楚平均收入水準。她進一步提到，理想中的伴侶年收入則高達1億日幣（約2,135萬新台幣），希望能2人可以一同工作和旅行，互相支持。

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