女友送北臉外套「他秒掏7千」　友一看是假的！結局超吐血

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友跨年時收到女友送的北臉（The North Face）外套，對方聲稱，趁Outlet活動買了兩件當情侶衣，而他則掏出7千元「當互送禮」，沒想到好友竟看出是假貨，而後續發展更是戲劇化，最終女方已讀不回，兩人1年多的感情也劃下句點。

男網友在Dcard氣憤發文，「今年跨年，女友送了一件北臉外套給我，她自己也買一件一樣的當情侶裝。我知道北臉很貴，不想讓她花這麼多錢，她說Outlet活動買的，打完折還要1件6800，於是我馬上掏7000給她，當作她那件是我買的，互相送禮這樣。」

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時隔一周，原PO開心穿新外套出門，結果被做專櫃的朋友說是假貨，他連忙解釋，是女友在Outlet買的，後來女方也傳來收據跟剪下的標籤，「但收據怎麼只有1件的價錢？不是說買2件嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

眼看被朋友笑虧，女友買專櫃自己穿，送假貨給他，原PO立刻用手機點開蝦皮，「她之前登入過所以不用認證，但她那裡會有通知。一打開看，還真有買北臉外套，尺寸XL，就我那件啦！評價還留言：質感不錯，男友很喜歡。」

事後，他氣得截圖給女友，然而對方已讀不回，打過去也不接，等他回到租屋處後，只看到桌上一張寫著抱歉的紙條跟5500元鈔票，「打過去又不接，打了2天直接轉語音，哀...交往一週年就這樣分了，更氣的是，放5500是假貨算我的？破女人，我要去廟裡走走改改運了。」

對此，網友們紛紛回應，「還不如不要送，感覺超差」、「她心裡一定OS：挫賽了」、「如果想省錢，一起訂其他平價點的風衣外套不就好了，自己跑去買專櫃，再特地買假的很莫名其妙」、「蝦皮只有北臉官網能買！其他都當假貨了」、「想送禮物給你又怕送太便宜沒面子，就送你假貨，錢留給自己買正版的，還被你發現，哈哈哈哈...超爛的」。