台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者高兆麟攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台積電（2330）在ADR飆漲近10%的情況下，睽違近2年重新站上600元，讓不少股民嗨爆。不過，一名人妻感嘆，她在台積電上班，收入是老公的2倍多，怎料婆婆得知後，竟要她過年包給兩老每人8萬8紅包，氣的她白眼翻到後腦勺，而網友們也忍不住吐槽，「搶銀行比較快。」

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，她在台積電上班，老公則在另一家X積電，「我的薪水是老公的2倍多，婆婆今年知道我們報稅狀況後，就希望我包給他們的紅包，可以1人8萬8000元。」

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更離譜的是，婆婆竟還說，要她包3萬6000元給小姑；這番話讓忍無可忍，不禁怒喊「他妹30歲還單身，關我屁事啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

看到原PO婆婆貪婪的嘴臉，大票網友也炸鍋，紛紛回應「做夢比較快，又不是我的誰，憑啥要我包」、「紅包袋裡放報紙好了」、「人不要臉天下無敵」、「把妳當提款機？」「直接燒給她」、「吃相有夠難看，怎麼有臉敢這樣開口，紅包裡面塞報紙給比較快」、「還真敢要，自己的爸媽自己的孩子處理，誰理她，搞笑」、「真是不要臉，連妹妹都出來了」、「她是獅子嗎？不然怎麼有本事開這麼大的口」。