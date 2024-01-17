第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和聊很久的男網友初次見面，選了間單人價位1千的吃到飽餐廳，抱著「吃回本」心態的她瘋狂進食，吃到後來也感覺有點不適，沒想到結局超慘烈，讓她懊悔直呼，「還有救嗎？」

女網友在Dcard提到，「周末跟聊很久的男網友見面吃飯，一開始對方好像對我印象不錯，說了好幾句我本人比照片好看的話。」

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當天，他們到單人價位約1千的吃到飽餐廳，而主動要求AA制的原PO，因為很少吃大餐，於是抱持著吃回本的心態，不斷狂吃狂塞，「吃到尾聲的時候，身體已經很不舒服了，本來以為還能忍，結果一走出餐廳我就受不了，拿出隨身的塑膠購物袋吐了一堆。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

女網友無奈表示，「他也嚇到了，一起蹲下來拍我的背，還盯著我的嘔吐物看。各自回家後，感覺對方態度變冷冷的，這樣應該已經扣分扣到沒救了吧？在男生眼裡，我就是個貪婪、貪吃、匱乏、沒水準的女人了對嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「只要妳不覺得丟臉、怕尷尬，其實往好的方向想也是一個有趣的故事」、「說不定人家覺得妳很真實很可愛，要和妳來場沒完沒了的戀愛」、「約會挑吃到飽很有勇氣欸！一般人都會在意形象問題，第一次見面建議可以吃8分飽就好，然後餐廳挑有點氣氛、餐點好吃的」、「0分！腦袋全都是狼吞虎嚥，然後再吐出來的畫面」、「如果是對方吃到吐，妳是不是已經封鎖了？」「第一次見面還是要維持一下形象啦，不然很容易幻滅」。