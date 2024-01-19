明起變天！寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

▲2016年霸王級寒流來襲時，竹子湖曹家花田香農田被雪覆蓋。（資料照／曹家花田香提供）

記者葉國吏／綜合報導

明天起鋒面接近轉涼，下週日「緩進式寒潮(流)」逐漸南下，部分低溫降至6度以下，天氣由「極濕冷」轉「陰冷」，大屯山頂接近降雪的臨界點。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(19)日各地晴時多雲、晨有霧，白天舒適微熱、早晚涼；東半部水氣略增，有局部短暫雨的機率。各地區氣溫：北部13至28度，中部16至29度，南部16至30度，東部12至29度。

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▲最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬23日8時850百帕圖顯示(左圖)，平地最低氣溫可降至6度以下；模擬23日8時地面氣壓及降水圖顯示(右圖)，北部、東半部及中部山區有局部雨。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

明(20)日鋒面影響、中部以北及東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼。下週(21)日起「緩進式寒潮(流)」逐漸南下，下週日、一(22日)氣溫逐日下降、漸轉冷，下週二(23日)晨才觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)；下週二至週四(25日)晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至6度以下(左圖)；其強度比2016「霸王級寒流」弱很多，不宜相提並論，但天氣由「極濕冷」轉「陰冷」，仍應注意保暖、防寒害。

下週日鋒面遠離，水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨的機率，下週一下午起至週二，第2波水氣移入，降雨範圍再擴大，北部、東半部及中部山區有局部雨(右圖)，中部以北、高度1500米以上高山(太平、拉拉、合歡⋯⋯)皆有降雪的機率，大屯山頂接近降雪的臨界條件，降雪或固態降水(冰霰、霧淞)？值得觀察；下週三、四水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨。由於各國模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。

▼下週寒流凍全台。（圖／翻攝中央氣象署）