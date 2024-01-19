「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

▲彭啟明發文提醒這波寒流將是入冬以來最冷的一次。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

明天起鋒面接近轉涼，下週日「緩進式寒潮(流)」逐漸南下，部分低溫降至6度以下，天氣由「極濕冷」轉「陰冷」，大屯山頂接近降雪的臨界點。氣象達人今早在臉書提出兩點提醒，透露「這波寒流將是入冬以來最冷的一次。」

氣象達人彭啟明在臉書寫2點提醒：

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1、週末天氣：週六起溫度下降，隨著鋒面通過各地降雨增多，溫度普遍降低。

2、寒流預報：下週一至三，強烈冷空氣南下，預計達到寒流等級，特別是週二晚到週三清晨，氣溫將顯著下降。

溫度下降詳情：

• 週六至週日，北部地區氣溫下降至14-17度，中南部逐漸降溫。

• 下週一二，降溫更加明顯，北部市區低溫可能下探至7-10度，局部空曠地區甚至更低。

• 全台氣溫普遍降低，日夜溫差大，白天回溫有限。

降雨與雲系變化：

• 週末及下週初，受華南雲系影響，各地雲量增多，北部、東部及山區降雨機會較高。

• 下週中期，預測雲量減少，但低溫持續，需要特別注意保暖。

保暖準備：

• 預計這波寒流將是入冬以來最冷的一次，需做好充分保暖措施。

• 早出晚歸時，穿著要多層保暖，尤其是夜間及清晨。