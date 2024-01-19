軍人摩鐵激戰少女！　傳連結教妻「原諒老公出軌後如何相處」成鐵證





▲桃園正宮指控軍人丈夫偷吃未成年少女，離婚後怒提告。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名正宮發現任職軍人的丈夫偷吃未成年少女，還載她到摩鐵激戰過夜，攤牌後人夫傳送標題為「原諒老公出軌後如何相處？」的連結，希望正宮能一起為婚姻努力，讓正宮憤而將人夫、少女和少女父母都告上法院。桃園地院審理，判定人夫侵害配偶權，要賠50萬，但因無法證明對象就是少女，判少女和她雙親免賠，全案還可上訴。

正宮指控，她和丈夫阿偉(化名)結婚不到1年，阿偉就在前年5月11日帶未成年少女小琪(化名)到摩鐵過夜激戰，被她看見阿偉手機裡「冰棒」APP顯示小琪的照片，記載「你入住了1個晚上」、「你和小琪在一起」，攤牌後阿偉坦承外遇，她要向阿偉求償50萬，向小琪和小琪父母求償50萬。

全案審理時，阿偉否認偷吃，小琪也否認有和阿偉上摩鐵過夜，且表示不知道他已婚。

法官檢視阿偉手機裡的訊息，阿偉說「我出軌我認」、「那天我喝了酒我真的沒有意識」，表示那天他與三五好友一起吃飯喝酒，大家都喝醉了，朋友拜託他帶一個女生回家，路上女生說要上廁所，因想到她需要人攙扶，所以才帶她到摩鐵休息。在摩鐵攙扶完後，他就在沙發上睡著了，醒來才發現做出對不起老婆的事。

法官認為，阿偉在訊問時表示「只有發生性行為才叫出軌」，又對正宮坦承出軌，還在出軌同月31日向正宮傳送標題為「原諒老公出軌後如何相處？」連結，並說「我覺得我們一起討論吧」、「我認都是我一手造成的」，可見已和他人發生性行為，判賠50萬元。

不過法官指出，正宮無法證明翻攝「冰棒」圖片來源是阿偉手機，也就是無法證明阿偉偷吃的對象就是小琪，判小琪和她爸媽免賠。而正宮和阿偉也於去年3月離婚。