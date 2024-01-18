新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人　新郎撞見氣炸取消婚禮

▲新娘在婚禮當天被抓包與男方親戚發生性愛，當場遭到新郎悔婚。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名29歲的新娘在結婚前背叛了她的32歲未婚夫，且劈腿對象竟然是新郎的叔叔，直到婚禮開始前30分鐘，新郎意外撞見了自己的女人和叔叔「著急完事」，當場就宣布這個婚不結了。最誇張的是，新娘事後竟然還要求女方親友共同分攤婚禮場地的取消費，引發眾人不滿，到網路上發文抱怨。

國外一名女網友在大型論壇Reddit的「婚禮羞辱」（Wedding Shaming）討論區上PO文表示，她是新娘達娜（Dana）在大學時期的朋友，達娜原本要在14日結婚，但婚禮當天花童得了水痘不能走紅毯，導致達娜一整天都在不停地發脾氣，讓原PO避之唯恐不及，她在婚禮前30分鐘找藉口到新娘休息室外面裝忙。

怎料，婚禮開始前5分鐘，伴娘突然跑來通知原PO婚禮取消了，而且原因竟然是剛才達娜被未婚夫喬許（Josh）撞見，她正在和喬許的一名叔叔「短促做愛」（quickie）。伴娘告訴原PO趕快逃跑，她想在新郎「爆炸」之前盡可能地讓更多人離開，於是原PO就和另外2名伴娘共乘一輛車飛速離開婚禮教堂。

正當原PO以為事情就這樣落幕之際，她接到了達娜的電話，要她支付5000美元（約新台幣15.7萬元），說因為是女方親友必須幫忙分攤場地取消費。但原PO堅決不付錢也不想再繼續這段友誼，而且就她所知，伴娘們也都沒有人付錢，「她可能會失去我的電話號碼，因為我再也不會這個女人講話了。」