恐怖男外遇人妻！超商「潑3罐鹽酸」毀容　賠錢求免押...法官不准

▲林姓人夫不滿外遇對象與其他異性交往，多次談判施暴，最後潑灑3罐鹽酸差點害人失明。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓已婚男子與人妻發生婚外情，兩個有家庭的人分分合合多次發生爭執，去年間，林男找人妻談判不成，追進超商，朝人妻頭、臉連潑3罐鹽酸，人妻雙眼角膜灼傷潰瘍，經醫療後無損視力，林男被依重傷害未遂罪遭收押並起訴後，向法院求情表示已賠償80萬元，但法院考量林男有重複犯案之虞，裁定繼續收押。

據了解，家住新北的林男與桃園人妻不倫戀多年，2022年間，林男因為懷疑人妻和其他異性交往，雙方發生口交與肢體衝突，2023年4月間，林男帶著4罐鹽酸到桃園找人妻談判，人妻一言不和想離開，林男猛力抓住，並用預藏的剪刀作勢要剪斷人妻頭髮。

人妻極力掙脫，逃往附近的便利超商躲避，林男竟追進店內，打開鹽酸，朝著人妻的頭部、臉部死命潑灑，帶去的鹽酸有3罐都被潑光，店員立即報警到場救援，所幸人妻及時舉起手臂保護自己，送醫急救診斷兩腿都有擦、瘀傷，右手臂化學性灼傷，雙眼角膜也有化學性灼傷合併潰瘍。

經醫治後，人妻眼表層傷害已經修復，沒有留下視力損傷的後遺症，林男當場被逮，辯稱只是朝人妻背後噴頭髮，不知道鹽酸可能導致眼睛失明，檢察官訊後將林男聲押獲准，並以重傷害未遂等罪提起公訴。

林男在法院審理期間，不斷請求交保重獲自由，但桃園地院在2023年底裁定認為，林男曾多次恐嚇人妻，在2022年間就曾拉扯人妻頭髮成傷，2023年再犯下潑酸案，有反覆實施之虞，因此第2次裁定延長羈押。

林男不服提起抗告，並稱已經賠償人妻80萬元，承諾不再騷擾人妻與人妻家庭，高院合議庭認為，這些頂多算是犯後態度問題，與是否會反覆實施犯罪無關，林以潑灑鹽酸的殘暴方式傷人，情節不輕，不能以交保或其他手段取代，因此駁回抗告，林男要繼續待在看守所等候法院判決。