2度抓包老婆出軌CEO！　半年偷拍手機1455張暖昧對話...結果慘了

▲林男偷看老婆手機並翻拍對話抓姦，遭妻提告妨害秘密，遭判5月。（示意圖／翻攝自photoAC）



記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名上市上櫃公司林姓主管與張姓妻子結婚多年，他2019年抓包妻子和科技公司負責人蔡男開房間，怒告蔡男，但事後雙方以100萬元達成和解，妻子也承諾回歸家庭，不料2020年9月他又發現張、蔡兩人仍暗通款曲，二度遭背叛的林男為蒐證，竟偷看老婆手機長達210天、翻拍1455張對話紀錄，並向蔡男求償200萬元，一審判蔡男賠償20萬元；張女也因此告林男妨害秘密罪，一審判林5月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，張女表示當初丈夫告蔡男時，只跟她說「你們完蛋了」並未拿出任何資料，直到後來老公因她二度外遇，向她提出離婚訴訟時，她透過律師調閱判決，才知道老公監看她手機長達210天，還拍下她與蔡之間的對話紀錄，以平均3日1次的頻率，共拍攝71次，總計1455張對話紀錄。

張女主張，「我對於林男能在這段期間翻拍我手機內的LINE對話紀錄感到很奇怪，因為我手機都有上鎖，而且我手機和LINE通訊軟體都有設定密碼，我也沒有把密碼跟他說，也沒有同意被告查看或翻拍我手機內的對話紀錄」，認為林男的行徑已侵害她隱私。

林男則辯稱，他與張女2020年5月22日和解，當時張女承諾回歸家庭，而且還把手機密碼告訴他，讓他可以檢查其手機，後來因妻子晚歸，他擔心張女受到蔡男騷擾或是壓力，於是自2020年9月開始翻拍張、蔡間的LINE對話紀錄，

林男表示，張女知道他有翻拍她和蔡的對話紀錄後，就重新設定手機密碼，而且張女在2021年12月30日離婚訴訟中，還表示有誠意維繫兩人婚姻關係，因此林男認為他翻拍妻子LINE對話紀錄，並沒有造成她權利受侵害。

新竹地院審理後，認為林男主張「擔心妻子受到蔡男騷擾或壓力」，並非侵害張女隱私權的正當理由，夫妻之間本應互相尊重彼此隱私空間，林男卻以連續、無差別方式竊錄妻子與蔡男對話，嚴重侵害張隱私權、秘密通訊自由，且犯後不斷否認犯行，更以誇張言論，試圖推卸責任，毫無悔意，最終依妨害秘密罪，判林男5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴；民事部分則要賠償妻子20萬元。