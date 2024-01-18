工程師偷吃人妻遭報復！車上掛布條「勾引我老婆」　緊急請假離職

▲工程師偷吃人妻，被曝光後緊急請假、離職。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

近日大陸有名男子發現，深圳某科技公司的員工與他的妻子有染，氣得他跑去對方經常出沒的地點拉起布條，指控「深XX（公司名稱）員工陳建雨勾引我老婆」，掀起軒然大波。事後也有公司內部人員表示，陳姓工程師在事發後請假了半天，隨後就離開公司，近況則沒有人知道。

從照片當中可以看見，男子因為不滿科技公司的陳姓工程師與他的妻子有染，氣得在車上掛起了紅布條，將2人的不倫戀昭告天下，掀起了軒然大波。

▼工程師偷吃人妻，被發現以後人間蒸發。（圖／翻攝微博）



事件在網路上發酵後，疑似女主角的照片也被挖了出來。不少網友為此驚嘆，「完全是極品」、「這老婆誰不心動啊」、「敢問嫂子芳齡幾許」、「今天我陳建雨改姓曹了」、「曹家軍，集結」、「這真不怪陳建雨。」

此外，也有同一間公司的員工公布了陳姓工程師的連絡資訊。從畫面中可以看見，陳姓工程師在事發後緊急請假，似乎是想迴避這起風波。

▲▼工程師偷吃人妻，被抓包後緊急請假、離職。（圖／翻攝微博）



不過時間隔了不久，又有同公司的員工更新消息，指稱陳姓工程師已從公司離職，不確定是遭到開除，或是自己遞出辭呈。