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悼念已故參謀總長劉和謙　國防部23日在台北一殯舉辦公祭奠禮

▲劉和謙一級上將（右2）。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）

▲劉和謙一級上將（右2）。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統府戰略顧問、前參謀總長劉和謙一級上將於2023年12月14日凌晨病逝，享耆壽97歲，國防部今（19日）表示，訂於2024年1月23日上午9時，在台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭奠禮。

國防部19日上午指出，劉和謙將軍於2023年12月14日辭世，為悼念這位國軍尊敬的總長，訂於2024年元月23日上午9時，假台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭奠禮。

在劉和謙辭世消息傳出後，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文在聞訊後表達哀悼與不捨。她感念劉和謙上將一生從戎從公，戮力保家衛國，為我國海軍樹立典範。此外，蔡英文也指示國防部全力協助家屬處理後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

劉和謙1926年8月28日出生在中國安徽合肥，畢業於海軍官校36年班，1949年時曾參與上海戰役。劉和謙1969年自美國海軍大學畢業後，任海軍指揮參謀大學總教官，至1983年升任海軍總司令前，曾當過海軍勤務艦隊艦隊長、國防部計畫參謀次長室次長、海軍艦隊司令部司令、海軍總司令部副總司令等。劉和謙在海軍總司令任內，致力規劃荷蘭劍龍級潛艦購案。

1991年11月20日，劉和謙接任參謀總長，並晉升海軍一級上將，於1995年6月卸任，並獲頒青天白日勳章。授勳證書寫道，「參謀總長海軍一級上將劉和謙，堅毅忠勤，才猷卓越。贊襄大計，奧略宏遠。積極統籌規畫，充實國防戰備；建制培才，伐謀創機，勳勞卓著，功在國家，特授予青天白日勳章，用彰榮典」。

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