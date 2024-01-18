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社會 社會焦點 保障人權

馬桶蓋、祈福酒都要貪　國防部政戰局前上校判刑定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲上校裝潢新屋竟向廠商索賄，最高法院將他判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前國防部政戰局上校陳其麟，利用承辦「台北市政校後勤區新建工程」機會，向廠商索賄，連免治馬桶蓋、大甲媽祖平安祈福酒都在索賄名單內，總計收賄18萬餘元的財物。最高法院審理後，將陳男判刑5年2月、褫奪公權6年定讞。

判決指出，陳男2014年起擔任國防部政治作戰局軍眷服務處營建管理及工程規劃科中校工程參謀官、中校科長，於2016年1月1日起調升為上校科長。之後整併為資產及營建管理科，陳男又調整職務擔任該科上校工程參謀官，負責協助該科科長綜理資建科全般業務、管制保固修繕及工程專案爭議調解。

而國防部軍備局採購中心於2010年辦理「台北市政校後勤區新建工程」時，由陳男擔任驗收官。他在2017年7月間驗收該工程時，在開完會後向廠商表示，因為家中新屋有裝潢需求，要求廠商交付水電衛浴材料，讓他裝潢使用。廠商回說要確認一下，陳男就以LINE詢問對方：「有洗臉盆櫃嗎」、「你就一併處理」、「數量有確定了」、「就用同廠牌的，看起來比較順眼」、「電腦馬桶座是免痣馬桶嗎」、「你有白色原木門板嗎」、「有送洗臉盆吧」，林林總總從廠商方面取得總價約12萬餘元的水電衛浴材料一批。

陳男甚至還直接撥打通話廠商「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」廠商承諾後，又送出了免治馬桶蓋，置衣平台2組、毛巾環2組、置物架2只。陳男也傳送「大甲媽祖平安祈福酒」圖片後問廠商「幫我看有沒有賣這組」，之後也取得價值近萬元的祈福酒。案經廉政署發現，報請檢方偵辦，提起公訴。

陳男一審遭判刑5年10月、褫奪公權6年，並繳回犯罪所得18萬餘元。二審高等法院台中分院也判刑5年2月、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

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