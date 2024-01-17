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20逾年不敗女神落馬！蘇治芬爆「有人用3000元買總統政黨立委票」

▲民進黨提名雲林縣第一選區（海線）立法委員參選人蘇治芬今日下午14時完成參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民進黨立委蘇治芬競選連任失利。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2024大選結果出爐，競選連任的民進黨雲林縣立委蘇治芬以8萬1707票，得票率46.06，敗給國民黨推派的虎尾鎮長丁學忠，這也是她自2001年投入立委選舉後，首度敗選。對此，蘇治芬也爆料，在她的選區內，有人以每人3000元的數字，一次買總統票、政黨票和立委票，讓她直呼「嘆嘆嘆，最終仍是人民的選擇。」

蘇治芬今（17日）在臉書指出，依照過去的經驗，她所認知的買票價碼是每人1000元，沿海的選民甚至只會拿到500元，然而這次她的選區內竟出現「每票3000元的數字」，隨後才得知對方是買了總統、政黨和立委共3張選票，讓她不甘直言「所以不要再說誰會去買總統政黨的選票，就在我的選區。嘆嘆嘆，最終仍是人民的選擇。」

▲▼控買票「總統立委政黨共3000元」　蘇治芬：嘆嘆嘆人民的選擇。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

▲蘇治芬爆料選區內有人買票。（圖／翻攝自蘇治芬臉書）

蘇治芬也向支持者喊話，明天她就要開始步行謝票，不要特別安慰她，因為她也說不出來努力不夠等道歉的話，所以要以微笑維持氣度。她同時也強調，「我們沒有輸，我們是輸在虎尾」，從李進勇連任失利以後，此時此刻是張家的顛峰，但張家所走的是「法所不容許的路」，用的是「不對稱的武器資源」，大家的無私付出，依然有這份成績，「我們也是經由幾分努力才得結此果的」。

蘇治芬無奈說道，她在虎尾的得票數居然就是政黨的得票數，「一票不差，啼笑而已」，不過黑道復活了，倒是真的，因此她也再次強調「不要灰心，勇敢的走下去。」

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