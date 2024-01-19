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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會龍頭改選　卓榮泰：賴清德未指派我做任何工作

▲▼民進黨前主席卓榮泰，賴清德舅舅、97歲的基隆慶安宮主委童永出席「信賴台灣總動員，明天會更好」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲卓榮泰被指協調國會龍頭改選事宜，出面回應。（資料照／記者呂晏慈攝）

文／中央社

媒體報導，總統當選人賴清德指派前民進黨主席卓榮泰協調國會龍頭改選等相關事宜。卓榮泰18日晚間發表4點聲明強調，賴清德未曾指派他進行任何工作。

卓榮泰亦指出，他從未涉及告知民進黨黨團關於推派人選參選立法院長、副院長之事；這項報導未經向他本人查證，內容明顯有誤，令人遺憾。

上報18日報導，選後總統當選人賴清德指派前民進黨主席卓榮泰，協助國會龍頭改選事宜。卓榮泰已經告知民進黨團將推派游錫堃參選立法院長，副院長傾向現任的蔡其昌；游錫堃方面也找來正國會子弟兵協助奔走，要朝綠白合作等三套劇本推演。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，因為這篇報導指名道姓，所以他必須嚴正澄清。他首先指出，賴清德總統當選人並不涉入立法院院長選舉事宜，因此未曾指派他進行任何工作。

卓榮泰在聲明第2點表示，他從未涉及告知民進黨黨團關於推派人選參選立法院長、副院長之事。

他接著指出，黨團自主一向是立院黨團運作的模式，一定會經由內部民主，遵守共同決議，並不會受外部主導。

卓榮泰在聲明第4點表示，這項報導未經向他本人查證，內容明顯有誤，令人遺憾；請發布者應即時更正，以正視聽。

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