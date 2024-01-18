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教弱勢兒少賣咖啡、照顧浪浪　玄愛兒少關懷家園獲衛福部評鑑甲等

▲玄愛兒少關懷家園首次參加衛福部評鑑即獲甲等佳績。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲玄愛兒少關懷家園首次參加衛福部評鑑即獲甲等佳績。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市玄愛兒少關懷家園於110年1月立案、成立迄今不到2年，第一次參加衛福部辦理的「111年度兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑」，就獲得甲等佳績。

縣長許淑華17日由縣府社會及勞動處長林志忠陪同，前往玄愛兒少家園頒獎，縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲等也到場，肯定並感謝其對兒少關懷的用心和努力。

▲玄愛兒少關懷家園首次參加衛福部評鑑即獲甲等佳績。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，衛福部針對兒童及少年安置及教養機構的評鑑項目共計5大項：包括行政組織與經營管理、建築物環境與設施設備、專業服務、權益保障、服務創新等；玄愛家園在服務創新項目成績斐然，利用機構頂樓平台創立「漫心基地」，打造優質的露天觀景咖啡廳，透過咖啡販售提供孩子培力的機會，也增加兒少與社區互動的機會，除了照顧兒少，也與流浪動物之家合作，透過生命課程參與公益活動，鼓勵孩子正向成長並重建信心。

▲玄愛兒少關懷家園首次參加衛福部評鑑即獲甲等佳績。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，玄愛屬於新成立的兒少家園，立案16床，提供6至18歲以下兒少安置及教養服務、成長陪伴與生活照顧，成立不到2年就快速滿床、第一次參與評鑑就取得甲等，實為不易；她感謝玄愛家園董事長何鳳慈帶領團隊給孩子優質的成長環境，縣府近年也協助玄愛籌建籃球場、改善附近道路，未來會持續提供軟硬體方面的協助，打造更適合孩子居住的家園。

何鳳慈指出，成立迄今已協助許多功能不足的家庭照顧孩子，很高興認真耕耘的成績能獲得中央及縣府的肯定，感謝許縣長從立委時期就提供許多幫助，讓家園有更好的設施設備照顧兒少，家園會繼續為照顧弱勢孩子努力。

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