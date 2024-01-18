雲林愛心年菜整合平台送暖　助1600戶弱勢家庭溫馨過年

▲「雲林縣愛心年菜整合平台」，結合8間企業及多位個人小額捐款等單位共襄盛舉，合計捐贈43萬補足1600個弱勢家庭所需之年菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府「雲林縣愛心年菜整合平臺」創立至今4年嘉惠6234個家戶。今年度再次透過公益彩券盈餘分配款補助支持，並由雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，結合8間企業及多位個人小額捐款等單位共襄盛舉，合計捐贈43萬補足弱勢家庭所需之年菜可協助1600個家戶，寒冬送暖將遍及20鄉鎮市。

「雲林縣愛心年菜整合平台」，結合中華民國雲林同鄉總會等民間團體共襄盛舉。副縣長謝淑亞代表頒贈感謝狀，期待這股溫暖社會的力量延伸至更多面向，並請公所及相關單位於春節前協助發送年菜給需要的家戶，祈願鄉親能歡度新春佳節。另外其中沈芯菱博士為響應縣府所推動減碳生活行動，隨年菜發放加碼贈送共1700個環保袋，倡導環保減碳生活。

財團法人雲林縣雲萱基金會董事長黃凱稜表示，感謝縣府團隊，讓雲萱基金會有機會承辦年菜發放。從2020年開始到今年第5年，從剛開始大家的手忙腳亂到現在，年菜發放志工開放報名即秒殺，大家都做得非常得心應手。期待明年不論從物資、從金錢還有人力面，大家能夠一起來做愛心。



縣府社會處呼籲，春節期間「社福服務不打烊」，縣府除結合相關局處、各鄉(鎮、市) 公所、村里、社區安全守護站及社福團體夥伴們共同加強關懷需要扶助鄉親及備有緊急物資包、評估提供急難紓困或急難救助等社會救助服務外，也期望所有鄉親一起攜手主動關心周邊親友及鄰居，如有需要幫助的民眾，請協助通報1957 福利諮詢專線或縣府1999 專線，讓縣府能及時提供協助。

▲「雲林縣愛心年菜整合平台」，結合8間企業及多位個人小額捐款等單位共襄盛舉，合計捐贈43萬補足1600個弱勢家庭所需之年菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）