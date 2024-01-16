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還在煩惱年夜飯？網購公布熱銷年菜排行　最後一波優惠快把握

東森購物「年菜」熱賣中（圖／東森購物提供）

▲東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中，年菜訂購時間至1/26止。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

把握最後一波年菜優惠及訂購時間，網購業者集結眾多熱銷年菜，包括傳統手路菜、老店名菜、米其林星級廚師功夫菜等，只要動動手指就把年菜自動送到家門口，在家輕鬆開吃五星級圍爐大餐，而年菜開賣至今，哪些賣得最好，平台業者也針對站上銷售狀況公布熱賣組合排行及單品菜餚，讓還沒決定好要訂哪家年菜的人作為參考。

越接近過年，年菜買氣越熱絡，東森購物網觀察今年年菜銷售狀況發現，一次備齊的桌菜型組合最受歡迎，不過受到通膨影響，客單呈現兩極化，分別以3,980元及1,980元兩款年菜組合買氣較高，熱銷年菜TOP10依序為阿一鮑魚、金牌廚神陳志昇、世大運主廚食神阿彰師、焦志方推薦年菜、晶華酒店、金牌師父方政裕、HiQ、高利水產及富錦樹；若以單一品項來看，佛跳牆仍是消費者的最愛，其次為蘿蔔糕、米糕及雞湯。

為了讓消費者省時方便在家吃到五星級圍爐大餐，東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中，今年特別主打「米其林星級廚師功夫菜」，包括晶華酒店、阿一鮑魚年菜持續熱銷外，還有最新推出的米其林星級名店「富錦樹」台式年菜及「陽明春天」蔬食年菜組合，其中電視通路訂購晶華酒店年菜，除了可獲得50%東森幣回饋，再抽晶華平日單人午餐券及平日住宿券。而年菜訂購時間至1/26止，下單後送到家。

東森購物「年菜」開賣　米其林五星飯店年菜送到家（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴豪華饗宴」，東森價3,980元。（圖／東森購物提供）

東森購物「年菜」熱賣中（圖／東森購物提供）

▲「晶華酒店祥龍獻瑞年菜」，東森價4,580元，包括蟲草鮑魚燉烏雞、富貴豆酥黃金鯧、麻油松坂糯米糕、招福柱侯牛腩煲、迎春紹興醉鮮蝦及金銀蓮子桂圓釀等6道中式圍爐盛宴。（圖／東森購物提供）

PChome 24h購物也公布今年年菜開賣至今熱銷排行榜，第一名是路邊攤起家品牌「呷七碗開運年菜組」，一組備齊佛跳牆、花雕醉蝦等菜色；「快樂大廚頂級海陸滿漢全席圍爐12件年菜組」位居第二，功夫海陸套餐，換算下來每道菜色不用250元；第三名則是台南米其林祖傳三代老店錦霞樓所推出的年菜套組「黑探隊X錦霞樓年菜套組」，從排行可見價格約3,000元左右的年菜組合最受寵。想搶訂最後一波年菜優惠的人，建議最晚需於2/1前完成訂購，預計約可於2/5左右到貨。

樂天市場站上「年菜」的搜尋度持續飆漲，買氣也大幅上升，並觀察到今年熱銷年菜組合以3至5道菜色為主，其他關鍵字如「佛跳牆」、「豬腳」、「蘿蔔糕」、「獅子頭」等搜尋度也不少，除了每年熱賣的年菜套餐組合，名店功夫單品菜餚、圍爐火鍋同樣大受歡迎，如人氣紅豆食府紅燒元蹄、點水樓寧式蘿蔔糕，排隊名店刁民酸菜魚、林聰明沙鍋魚肉等，站上也祭出超值年菜優惠，讓消費者在家就能輕鬆圍爐。

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