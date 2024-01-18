不到300元就能吃五星佛跳牆！全聯聯名台南晶英酒店　獨家年菜開賣

▲全聯美味堂首度聯名台南晶英酒店，推出4款全新獨家年菜，在家就能用平價享用五星主廚手藝！（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

在家就能輕鬆享用五星級飯店主廚手藝！全聯美味堂首度聯名台南晶英酒店，1/19~2/22推出全新4款獨家年菜，包括「極品上湯佛跳牆」、「八寶富貴雞」、「紅燒海鮮羹」、「荷香蓮子干貝米糕」，其中佛跳牆289元就能享用，並且只要回家加熱即可端上桌，省時省力辦出一桌澎湃好料。

根據全聯銷售資料顯示，調理類以「圍爐功夫菜」為銷售主力，銷售占整體達7成，而從2024年預購年菜銷售來看，在熱銷前十大商品裡，「台南晶英酒店」就佔了2名，可見簡單方便的年菜受到歡迎，加上名店加持，買氣更上一層。預計此檔聯名年菜，也可帶動整體年菜業績成長2成。

為了搶攻名店年菜商機，全聯旗下美味堂首度和五星級飯店「台南晶英酒店」聯名，研發4款獨家年菜，由台南晶英酒店宴會廳主廚潘錦亮、晶英軒主廚姚宇宣共同監製，推出「極品上湯佛跳牆」、「八寶富貴雞」、「紅燒海鮮羹」、「荷香蓮子干貝米糕」，4道圍爐佳餚都是食材高檔、道道費工，而只要簡單覆熱，不用排隊、不用人擠人，在家就能品嘗五星主廚手藝。

價格方面也十分親民，像格外費工的「極品上湯佛跳牆」，1/19~2/22期間特價289元，等於300元有找就能享用到五星飯店主廚的手路菜；「八寶富貴雞」原價399元，促銷價379元；「紅燒海鮮羹」原價269元，促銷價249元；「荷香蓮子干貝米糕」原價239元，促銷價219元。

▲「極品上湯佛跳牆」十分費工，但價格只要289元，等於300元有找就能享用到五星飯店主廚的手路菜。（圖／全聯提供）

其中早期僅有富貴人家才能享用的府城阿舍宴「布袋雞」，因雞身填滿餡料，有「賺錢滿布袋」寓意，象徵來年富貴有餘，由此道阿舍菜延伸而來的「八寶富貴雞」，將香菇、火腿、炸扁魚等八寶餡料填入雞隻肚子裡，塞得飽滿厚實，燉煮後劃開可見豐富餡料，雞肉軟嫩，湯頭鮮美，可輕鬆將雞骨分離，寓意讓龍年口袋賺飽飽。

圍爐重頭戲「極品上湯佛跳牆」集山珍海味之大成，台式雞高湯為底，嚴選海陸食材珠貝、蹄筋、排骨酥、豬腳、栗子、鵪鶉蛋等多款海陸食材，得先經過泡、炸、蒸、燙等多種烹調手法分別製作，再入甕燉煮，工序尤其繁複，圍爐宴上有這一甕坐鎮，讓年味更濃郁。

▲全聯美味堂首度聯名台南晶英酒店，推出4款全新獨家年菜，1/19~2/22期間還有促銷價。（圖／全聯提供）



通常吃台菜辦桌菜時，羹料理會在第二道上菜，除夕夜圍爐端上展現「二路菜」精髓的「紅燒海鮮羹」最應景，集結蝦仁、珠貝、帆立貝、扁魚、金鉤蝦等鮮美海鮮，製作時特別講究爆扁魚，在冷鍋時放入以小火慢煸並適時翻動，聞到一股海味時才能進行後續程序，耐心燉煮，每一口都是師傅研發的心意。

而說起繁複手路菜，還有象徵年年高升的「荷香蓮子干貝米糕」，純手工製作，蓮子搭配嚴選干貝絲、蝦米、魷魚等配料，每一份都得用手工裹上荷葉，蒸炊後荷香滿溢，米飯軟糯香Q，配料層層堆疊，展現細膩美味。張羅圍爐年菜，免備料、復熱即食一次搞定。

「全聯小時達」也推出年貨早鳥購，不必四處奔波人擠人，凡於活動期間1/19~1/25 ，輸入專屬折扣碼【CNYBUY88】，單筆消費滿1,500元，即享88折優惠，最高折抵200元；新客還可享7折首購優惠，讓消費者輕鬆在家辦年貨。

▲大潤發搶攻年菜商機，指定菜色還有「買1送1」優惠。（圖／記者林育綾攝）

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圍爐桌上經典酒家菜則推「阿嬤ㄟ辦桌菜-鯧魚炊粉鍋」，加入特熬高湯、米粉與酥香的白鯧魚，細火熬煮，白鯧湯頭濃郁鮮美，米粉久煮不爛充分吸收湯汁，是老饕必點招牌料理，售價498元，「買1送1」平均一件只要249元。