新人被開除氣理論！女高管威脅「有的是人」：我違法你管得著嗎

記者鄭思楠／綜合報導

一段「女高管違法開除男員工並對其辱罵威脅」的影片7日在大陸網路上引發了廣泛關注，一時間激起了眾怒。影片中，男員工質疑，「妳憑什麼違法？」女高管回嗆，「我違法你管得著嗎！勞動仲裁一審二審我有的是人等著你！」網友看後憤怒不已，「她是在公然挑戰整個法律。」​

近日，一段「公司女主管違法開除員工」的影片在社群網路上流傳，引起廣泛關注。據悉，北京某公司的一名女高管開除了一名男員工，這名男員工不服，雙方就發生了激烈的爭執。

網傳影片顯示，女高管十分倡狂，公然對男員工進行辱罵威脅說，「我違法你管得著嗎？」、「咱們可以慢慢打官司，勞動仲裁、一審、二審，我有的是人慢慢等你，你試試看，你XX兩年半找不到工作」、「你敢上傳影片試試，我現在就打110」等等，影片內容雖然很短，但是卻讓人極度不適。

▲女高管違法開除員工態度囂張。（圖／翻攝自影片）

1月8日凌晨，涉事公司北京尼歐克斯科技有限公司就此事發布聲明稱，近期網路上出現該公司人力員工井某與前員工孫某因解除勞動關係出現爭執的影片，井某情緒激動發表不當言論，引發網民極度不適，在此謹向大家誠摯道歉。該公司已命令其停職反省並嚴肅處理。

通報稱，該公司前員工孫某於2023年6月25日入職，簽訂3年勞動合約及保密與競業限制協議，試用期6個月。因孫某工作能力不勝任，該公司決定不予通過試用期。經協商一致，12月1日雙方簽署解除勞動關係協議，該公司按照協議於12月8日足額支付了11月份工資及離職補償金。以上程式均依法合規處理。