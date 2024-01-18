遊覽車推撞停紅燈3輛汽機車　運將身體不適釀禍...幸無人受傷

記者沈繼昌／桃園報導

駕駛遊覽車的戴姓男子本月12日傍晚行沿龜山區長壽路往迴龍方向行駛時，無視前方路口紅燈，竟連續推撞等候紅綠燈3輛汽機車，最後撞上路樹才停下，龜山警方據報到場處理時，戴男聲稱身體不適無力控制才釀禍，員警查出，現場2輛轎車與1輛機車被推撞受損，所幸駕駛均未受傷，僅戴姓男子身體不適，經送醫治療後並無生命危險，肇事原因仍由警方調查釐清中。

▲戴姓男子於1月12日傍晚駕駛遊覽車，當時車上並無乘客，行經龜山區長壽路段，竟推撞前方等紅綠燈汽機車，造成3輛汽機車受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲戴姓男子於1月12日傍晚駕駛遊覽車，行經龜山區長壽路段推撞前方等紅綠燈汽機車，造成汽機車受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，56歲的戴姓男子於1月12日下午5時許駕駛遊覽車，當時車上並無其他乘客，沿龜山區長壽路往迴龍方向行駛，但不知何故突然推撞前方路口等紅綠燈的2輛轎車與1輛機車，遊覽車還失控往前行駛進200公尺撞上路樹才停下來，這一幕嚇壞路人。

▲戴姓男子於1月12日傍晚駕駛遊覽車疑似身體不適推撞前方路口等紅綠燈汽機車，最後撞上路樹才停下，遊覽車擋風玻璃等處受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方據報後到場處理，經查戴姓男子駕駛時突然覺得身體不適，無法控制方向盤而推撞前方停等紅燈的2輛轎車、1輛機車，過程中險將摔倒騎士輾過，所姓騎士及時閃避未遭遊覽車輾過，戴姓男子聲稱身體不適，經酒測後並無酒精反應，警方將戴姓男子送醫治療，但幸無生命危險。

龜山警方呼籲，民眾如覺身體不適，應避免駕駛車輛避免釀成事故，影響自身與其他用路人安全，至於遊覽車肇事部分肇責正由警方調查釐清。