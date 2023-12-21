潛入前妻工廠放火！害5民宅燒毀　阿公級縱火犯被起訴

▲彭姓男子今年4月間因故不滿前妻吳姓女子，潛入吳女經營工廠放火燒火布料，卻導致大火波及5戶民宅造成嚴重損害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子與吳姓妻子離異後心有不滿，今年4月間潛入其吳女經營布料工廠，撬開鐵窗後以不明易燃物點燃工廠內堆積布料，隨即引發大火，還波及鄰近5戶民宅造成嚴重毀損，事後消防與警方鑑識查出係人為縱火，監視器發現彭男於大火延燒前曾出現在工廠防火巷內，鐵證如山；桃檢複訊時，彭男否認縱火，檢方拿出證據後，彭男無話可說，檢方偵結依放火燒燬現非供人使用之他人所有建築物罪嫌起訴。

檢警調查，73歲的彭姓男子原本為八德區某布料工廠登記負責人，吳姓妻子則為實際工廠負責人，2人本為夫妻關係，後來因故離異，但彭男對吳姓前妻仍心有不滿，今年4月22日下午1時50分許，彭男潛入吳姓前妻經營之工廠南側防火巷，以不詳方式破壞鐵窗後，再以不詳易燃物引燃工廠內堆放之布料，瞬間引發大火，導致工廠陷入火海還波及鄰近5戶民宅建物，導致嚴重毀損之傷害。

消防人員撲滅大火後，於火場鑑識後發現人為縱火可能性較高，警方調閱工廠附近監視器，驚見彭男於大火發生前曾出現在工廠男側防火巷，隨即工廠即陷入大火，警方提供現場照片、監視器畫面佐證，確為人為縱火；桃檢複訊時，彭男矢口否認縱火，辯稱絕未縱火等語，檢方出具警方與消防局現場採證、監視器畫面等證據，彭男才啞口無言，檢方偵結，依放火燒燬現非供人使用之他人所有建築物罪嫌，將彭男提起公訴。