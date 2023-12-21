　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潛入前妻工廠放火！害5民宅燒毀　阿公級縱火犯被起訴

▲桃園市彭姓男子今年4月間因故不滿前妻吳姓女子，潛入吳女經營工廠放火燒火布料，卻導致大火波及5戶民宅造成嚴重損害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彭姓男子今年4月間因故不滿前妻吳姓女子，潛入吳女經營工廠放火燒火布料，卻導致大火波及5戶民宅造成嚴重損害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子與吳姓妻子離異後心有不滿，今年4月間潛入其吳女經營布料工廠，撬開鐵窗後以不明易燃物點燃工廠內堆積布料，隨即引發大火，還波及鄰近5戶民宅造成嚴重毀損，事後消防與警方鑑識查出係人為縱火，監視器發現彭男於大火延燒前曾出現在工廠防火巷內，鐵證如山；桃檢複訊時，彭男否認縱火，檢方拿出證據後，彭男無話可說，檢方偵結依放火燒燬現非供人使用之他人所有建築物罪嫌起訴。

檢警調查，73歲的彭姓男子原本為八德區某布料工廠登記負責人，吳姓妻子則為實際工廠負責人，2人本為夫妻關係，後來因故離異，但彭男對吳姓前妻仍心有不滿，今年4月22日下午1時50分許，彭男潛入吳姓前妻經營之工廠南側防火巷，以不詳方式破壞鐵窗後，再以不詳易燃物引燃工廠內堆放之布料，瞬間引發大火，導致工廠陷入火海還波及鄰近5戶民宅建物，導致嚴重毀損之傷害。

消防人員撲滅大火後，於火場鑑識後發現人為縱火可能性較高，警方調閱工廠附近監視器，驚見彭男於大火發生前曾出現在工廠男側防火巷，隨即工廠即陷入大火，警方提供現場照片、監視器畫面佐證，確為人為縱火；桃檢複訊時，彭男矢口否認縱火，辯稱絕未縱火等語，檢方出具警方與消防局現場採證、監視器畫面等證據，彭男才啞口無言，檢方偵結，依放火燒燬現非供人使用之他人所有建築物罪嫌，將彭男提起公訴。

  【更多新聞】

桃園通緝男拒檢狂逃撞路樹...賓士E55AMG毀了　再吞37張罰單

桃園男清晨欲上工倒臥宿舍　送醫搶救不治！同事：前一晚有喝酒

邀女「到我家看龍銀」推床上瘋狂襲胸摸下體　噁心阿北下場曝

 

 

 

ET快訊
桃園男拒檢一路逆向！　596萬賓士E55AMG毀了
快訊／海虎潛艦6人落海「3失蹤」　旗津艦趕往支援
東亞寒潮爆發！　最強6°C時刻要來了
快訊／台中透天厝起火！　女陳屍1樓地板
鹿晗、關曉彤穩交6年「結了5次婚」！　官宣領證又登熱搜
快訊／3學校確定解散！　安置330名學生
快訊／海虎潛艦6官兵墜海！　搜救中
被炎亞綸外流私密片！　「爆求償天價1200萬」耀樂鬆口反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海虎潛艦左營值勤遇湧浪！6人落海「3失蹤」　旗津艦趕往支援

快訊／台中太平3樓透天厝起火　濃煙狂竄1女陳屍1樓地板

聯結車剎車鼓破碎...飛砸對向自小客　害男頭骨折失憶！司機下場曝

潛入前妻工廠放火！害5民宅燒毀　阿公級縱火犯被起訴

台9線「感冒糖漿」鋪滿路！大貨車貨物沒綁牢…一過彎就出事

傳和解金開價千萬！炎亞綸+大咖作詞人首出庭...他回「不能說」

寒流來襲！合歡山最低溫1.3度　南投2天34件急病救護...2命危

呂秋遠接離婚案「為妻諮詢卻助夫提告」　踩紅線被申誡確定

台電避雷器爆炸！碎片高速急墜砸凹車子鈑金　車主怒了將求償

天兵司機誤觸開關！混凝土狂洩300米　害2騎士「雷殘摔傷」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

海虎潛艦左營值勤遇湧浪！6人落海「3失蹤」　旗津艦趕往支援

快訊／台中太平3樓透天厝起火　濃煙狂竄1女陳屍1樓地板

聯結車剎車鼓破碎...飛砸對向自小客　害男頭骨折失憶！司機下場曝

潛入前妻工廠放火！害5民宅燒毀　阿公級縱火犯被起訴

台9線「感冒糖漿」鋪滿路！大貨車貨物沒綁牢…一過彎就出事

傳和解金開價千萬！炎亞綸+大咖作詞人首出庭...他回「不能說」

寒流來襲！合歡山最低溫1.3度　南投2天34件急病救護...2命危

呂秋遠接離婚案「為妻諮詢卻助夫提告」　踩紅線被申誡確定

台電避雷器爆炸！碎片高速急墜砸凹車子鈑金　車主怒了將求償

天兵司機誤觸開關！混凝土狂洩300米　害2騎士「雷殘摔傷」

出門都沒揪！柴犬生悶氣「躲桌下不出來」　媽傻眼：才去5分鐘

蔡鎤銘／拜登遭彈劾調查　美國會追求公平透明

大咖加持！吳秉叡合體蕭美琴「憶當年絕食」、侯友宜挺蔣欣璋：一定贏

《此時此刻》編劇杜政哲被爆戲癮上身　模仿郭雪芙詮釋叫床聲

台灣誰最會辯論？網封他戰神「沒人能贏」　一票愣：昨是政見發表

興櫃第一家！綠電交易公司富威　掛牌首日漲逾81%

海虎潛艦左營值勤遇湧浪！6人落海「3失蹤」　旗津艦趕往支援

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

黑龍江礦難致12死13傷　礦場今年已多次違規遭罰

蔣萬安施政1週年影片曝！　納上任首年政策傳達「改變正開始」

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

社會熱門新聞

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！警循IG照三峽逮人　

澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

統一獅比賽驚見小三、老公同框　正宮看直播崩潰

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

公民老師被控變態跟蹤！結果他竟是受害者

19歲男拒去柬埔寨遭虐殺慘死　10煞起訴

大安森林公園攻擊事件！羅智強曝「紅衣男拔剪刀」

即／耀樂一身灰現身！　認心情沉重：尊重司法

勸戴口罩被砍鄰輕判8月　受害女怒了

即／寒流來襲奪人命　宜蘭2人猝死

更多熱門

相關新聞

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

馬來西亞網路近期一段50秒影片瘋傳，華裔男子疑似在未完成離婚手續的情況下，帶著小三外出逛超市，但卻被正宮撞破，正宮當場發飆，大喊「太不要臉了」、「勾引我老公」、「敢做小三就不要跑」。這段影片上傳至網路後，觀看瀏覽人次衝破10萬，引發大批網友討論。

不甩老公！妻3人行只和男友激戰　他怒離婚

不甩老公！妻3人行只和男友激戰　他怒離婚

鋼琴師婆媳問題訴離　法官不准原因曝

鋼琴師婆媳問題訴離　法官不准原因曝

女不想顧孩卻不交撫養權！竟因贍養費

女不想顧孩卻不交撫養權！竟因贍養費

「為什麼和我離婚？」韓男持刀闖前妻餐廳

「為什麼和我離婚？」韓男持刀闖前妻餐廳

關鍵字：

莽男離婚潛入工廠縱火波及5民宅

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面