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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／證實與韓國瑜搭檔爭立法正副龍頭　江啟臣：優先禮讓民眾黨

▲▼江啟臣,趙少康,盧秀燕,韓國瑜,許淑華。（圖／記者許權毅攝）

▲與韓國瑜搭檔爭立法正副龍頭，立委江啟臣回應了。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

前高雄市長韓國瑜今天下午宣布，請託同黨立委江啟臣一同搭檔，爭取立法院正副院長人選。對此，江啟臣向《ETtoday新聞雲》證實，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他會將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

江啟臣辦公室也以文字回應，謝謝韓市長邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓國會成為全民的國會，真正的民意機關。

韓國瑜今天下午在臉書發文表示，2024年的民主征途正要起步，相信每一位好朋友都明白，並不是選出一位總統，就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關，因此，他找來江啟臣委並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局。

韓國瑜也說，他們清楚，需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾，因此江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣願意將副院長一職優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒 ，學會「謙卑」、 「反省」、「 改變」，不論如何，他都會堅持本心、盡我全力，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸。

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