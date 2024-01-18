曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

▲立委柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，對於有消息傳出國民黨有意讓不分區立委韓國瑜搭配民眾黨準立委黃國昌組成「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日質疑，「韓昌配」是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？媒體人黃暐瀚表示，柯建銘與黃國昌之間有「新仇舊恨」，柯建銘真的太討厭黃國昌，所以鐵了心斷絕跟民眾黨合作的路。

黃暐瀚昨日在節目《關鍵時刻》中表示，柯建銘通常在立法院連訪問都不多，他不錄影的，結果他上節目接受專訪說「韓國瑜、黃國昌配是不是沐猴而冠？」整集節目基本上都在罵黃國昌，很少罵韓國瑜，因為「新仇舊恨」。他解釋，2016年時任時代力量立委的黃國昌帶五個立委到立法院時，就跟柯建銘作對，所以他們兩個搞得非常不愉快，未來柯不會給民眾黨8席不分區立委能在立法院未來四年呼風喚雨的機會。

黃暐瀚指出，黃國昌就是不喜歡民進黨，可是偏偏網路上也好，或是他之前的戰友林昶佐等人，就是跟民進黨關係好，所以大家網路上說「時代力量就是小綠」，黃國昌被講得很不高興，最後他離開時力，現在絕對不可能到立法院第一天變「中綠」。

至於柯建銘為何出面拒絕與民眾黨合作？黃暐瀚直言，就是因為他真的太討厭黃國昌，已經鐵了心，且老柯在立院這樣調和鼎鼐大概20、30年的時間，以前民進黨是少數的時候他也都待過，沒有在怕的，所以斷絕跟民眾黨合作的路，只要民眾黨不是自己拉下臉說「不合作我也投給民進黨」，那麼游錫堃就不會當選院長，韓國瑜經過兩輪投票以後，就會變成新任立法院長。