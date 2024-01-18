　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

▲▼立法院院會 民進黨團建請停會案 柯建銘發言 曾銘宗 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，對於有消息傳出國民黨有意讓不分區立委韓國瑜搭配民眾黨準立委黃國昌組成「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日質疑，「韓昌配」是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？媒體人黃暐瀚表示，柯建銘與黃國昌之間有「新仇舊恨」，柯建銘真的太討厭黃國昌，所以鐵了心斷絕跟民眾黨合作的路。

黃暐瀚昨日在節目《關鍵時刻》中表示，柯建銘通常在立法院連訪問都不多，他不錄影的，結果他上節目接受專訪說「韓國瑜、黃國昌配是不是沐猴而冠？」整集節目基本上都在罵黃國昌，很少罵韓國瑜，因為「新仇舊恨」。他解釋，2016年時任時代力量立委的黃國昌帶五個立委到立法院時，就跟柯建銘作對，所以他們兩個搞得非常不愉快，未來柯不會給民眾黨8席不分區立委能在立法院未來四年呼風喚雨的機會。

黃暐瀚指出，黃國昌就是不喜歡民進黨，可是偏偏網路上也好，或是他之前的戰友林昶佐等人，就是跟民進黨關係好，所以大家網路上說「時代力量就是小綠」，黃國昌被講得很不高興，最後他離開時力，現在絕對不可能到立法院第一天變「中綠」。

至於柯建銘為何出面拒絕與民眾黨合作？黃暐瀚直言，就是因為他真的太討厭黃國昌，已經鐵了心，且老柯在立院這樣調和鼎鼐大概20、30年的時間，以前民進黨是少數的時候他也都待過，沒有在怕的，所以斷絕跟民眾黨合作的路，只要民眾黨不是自己拉下臉說「不合作我也投給民進黨」，那麼游錫堃就不會當選院長，韓國瑜經過兩輪投票以後，就會變成新任立法院長。

ET快訊
清流賞車！他車展「無視辣模」死盯輪框　社長出手送超狂大禮
曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕合作民眾黨
快訊／宮鬥結局！女主播霸凌遭記10大過解雇　不服提告結果出爐
台中KTV私刑原因曝！少女被逼下跪　水壺砸頭淋冰水
高虹安又輸了！被影射「交往有婦之夫」怒告周玉蔻　敗訴確定
快訊／台中警察累倒值班台　搶救不治
半裸網美「圓盤遮奶」轉動！　340萬網友狂定格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

內參民調第二開票卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班

曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

黃國昌黃珊珊誰能搶下副院長　戰神齊聚立院夾殺賴清德

「要朱立倫辭黨主席很無聊」　李艷秋：未來重頭戲在立法院

2024桃園立委選戰大獲全勝　地方喻他是政壇崛起「桃園王」

年輕人投柯文哲有助2028再戰？　郭正亮搖頭曝原因

2028總統大選國民黨有誰？　郭正亮曝「她」最適合：很會做人

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

藍委批賴清德退出新潮流「僅象徵意義」　推測為1事布局

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

內參民調第二開票卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班

曝柯建銘、黃國昌「新仇舊恨」　黃暐瀚：鐵了心斷絕與民眾黨合作

黃國昌黃珊珊誰能搶下副院長　戰神齊聚立院夾殺賴清德

「要朱立倫辭黨主席很無聊」　李艷秋：未來重頭戲在立法院

2024桃園立委選戰大獲全勝　地方喻他是政壇崛起「桃園王」

年輕人投柯文哲有助2028再戰？　郭正亮搖頭曝原因

2028總統大選國民黨有誰？　郭正亮曝「她」最適合：很會做人

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

藍委批賴清德退出新潮流「僅象徵意義」　推測為1事布局

明天免費喝！拾汣茶屋「全門市各送100杯」：椅闆請你喝飲料

過年前「1類人」有錢領！最快明天入帳了

柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

路邊檳榔西施越來越少？內行曝「轉行內幕」：改做2職業更賺錢

「便當界的賓利」2／6停賣　五棧小館公告曝主因：人手不足

內參民調第二開票卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班

農曆年前發錢了！15項給付今起入帳　發放時間一次看

手搖飲王者！PTT激推「1家老字號」品質穩定：基本茶打趴全台

高端疫苗遭爆「只驗第一批」　食藥署澄清：逐批辦理檢驗封緘

500萬網紅直播認了「一次叫2個小姐」正義人設大翻車！粉絲怒檢舉

智利飛機撞電桿「炸成火球」　墜高速公路機師亡4人傷

政治熱門新聞

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

20年不敗女神落馬！蘇治芬爆：有人用3000元買3票

寧夏夜市比科目三惹議　蔣萬安：要對自己文化有信心

2024桃園立委大獲全勝　地方喻他是「桃園王」

年輕人投柯有助2028？郭正亮曝困境

國民黨從來不親中　標籤是別人貼的

陳建仁今總辭　「蔡總統慰留」看守至520

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

吳欣盈曝開票之夜想哭：藍白不合難贏

年輕票流失　許淑華：禁抖音不是辦法

陳沂1前提分析：質疑作票是言論自由

共軍晚間擾台　11架次共機2小時內進入我北、中、西南空域

賴清德可單獨任命閣揆　學者：少數政府不是國際特例，小黨來去很快

藍委批：賴清德退出新潮流僅象徵意義

更多熱門

相關新聞

柯建銘沙盤推演新國會龍頭之爭　估「民眾黨自提人選保送韓國瑜」

柯建銘沙盤推演新國會龍頭之爭　估「民眾黨自提人選保送韓國瑜」

新國會呈現三黨不過半局面，對於立法院正副院長選舉，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（17日）接受YahooTV《齊有此理》專訪，民進黨會推自己的正副院長人選，他們要藍白合、怎麼配是他們的事，但也有可能就是民眾黨投自己推選的正副院長人選、投自己的，這樣等於保送韓國瑜。柯強調，立法院長重要工作就是國會外交、是國家門面代表，應該用適任與否決定，而不是用這些毫無法制的東西來綁架，不會理你那套。

柯文哲「別把民進黨新潮流劃等號」鋪路綠白合？　柯建銘：聽聽就好

柯文哲「別把民進黨新潮流劃等號」鋪路綠白合？　柯建銘：聽聽就好

黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

賴清德退新潮流　黃國昌：虛晃一招

賴清德退新潮流　黃國昌：虛晃一招

籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

關鍵字：

黃國昌柯建銘韓國瑜立法院黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面