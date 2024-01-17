「以為退民進黨」！PTT炸鍋了　鄉民大膽預言賴清德下一步

▲賴蕭配以558萬票當選2024正副總統。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

才奪下2024總統大位的賴清德動作頻頻，稍早新潮流辦公室震撼宣布，賴清德已退出新潮流派系。消息曝光後，引發PTT鄉民巨大騷動，不少人看錯以為賴退民進黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨才是震撼彈」；還有人大膽預言賴的下一步，「賴系開始收人」。

今（17）日上午，新潮流辦公室發出新聞稿，他們與總統當選人賴清德討論過後，一致同意：總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

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消息曝光後，PTT全體炸鍋，紛紛驚呼看錯以為是退出民進黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨再來說啦」、「變成新潮流太上皇」、「宣示意義大於實質意義」、「這跟陳菊當監察院長，退出民進黨的概念是一樣的嗎」、「都變皇帝了，誰還跟你玩派系」、「如果選前就退出，我還信」、「派系還有退出的？」「黨內互打，宣布開始」、「又不是退出民進黨，派系你說退就退嗎」、「原來新潮流有辦公室喔」、「急切割，急了急了，該撈都撈完了」。

不少鄉民還預言賴清德的下一步，「成立新派系？」「以後賴清德人馬就是賴系囉」、「因為要有賴系了，還有新潮流，很不方便」、「我都總統又主席了，沒搞自己派系像話嗎」、「現在起就是賴系的時代了」、「賴系開始收人」。