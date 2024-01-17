　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「以為退民進黨」！PTT炸鍋了　鄉民大膽預言賴清德下一步

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配以558萬票當選2024正副總統。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

才奪下2024總統大位的賴清德動作頻頻，稍早新潮流辦公室震撼宣布，賴清德已退出新潮流派系。消息曝光後，引發PTT鄉民巨大騷動，不少人看錯以為賴退民進黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨才是震撼彈」；還有人大膽預言賴的下一步，「賴系開始收人」。

今（17）日上午，新潮流辦公室發出新聞稿，他們與總統當選人賴清德討論過後，一致同意：總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，PTT全體炸鍋，紛紛驚呼看錯以為是退出民進黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨再來說啦」、「變成新潮流太上皇」、「宣示意義大於實質意義」、「這跟陳菊當監察院長，退出民進黨的概念是一樣的嗎」、「都變皇帝了，誰還跟你玩派系」、「如果選前就退出，我還信」、「派系還有退出的？」「黨內互打，宣布開始」、「又不是退出民進黨，派系你說退就退嗎」、「原來新潮流有辦公室喔」、「急切割，急了急了，該撈都撈完了」。

不少鄉民還預言賴清德的下一步，「成立新派系？」「以後賴清德人馬就是賴系囉」、「因為要有賴系了，還有新潮流，很不方便」、「我都總統又主席了，沒搞自己派系像話嗎」、「現在起就是賴系的時代了」、「賴系開始收人」。

ET快訊
他「連任10屆立委」從未落選！　新國會平均年齡不到53歲
長瀨昆妮「見面會穿超辣」！超巨頭燈被拍　網驚：要掉下來了
賴清德1.6億補助款用途曝光！　將分三等份使用
快訊／民進黨秘書長許立明請辭獲准
接單破千！　台灣LEXUS LBX入門休旅開賣
總統敗選！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束
韓偶像逃兵！診間裝智障還騙過醫生　身分遭搜出
快訊／選後作票傳聞不斷　中選會開告了
淡水老街鐵蛋店「雇用童工」從早做到晚　民眾看不下去檢舉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不要再買鳳梨酥　妹子推「台灣3伴手禮」塞爆行李箱：有心意又特別

獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

他「連任10屆立委」從未落選！　新國會平均年齡不到53歲

台師大首設全英語學士學程　每學期招30國際生「台生不可報考」

2.5小時揪出15種微生物！畜試所新乳品檢測技術　守護國產乳品質

世新大學與友井集團產學合作　提供學生赴美實習與就業機會

【廣編】從劇團、舞團轉戰環球影城　服裝設計師李冠瑩收穫幸福微笑

2016霸王級寒流要來了！專家曝「低溫挑戰6度」　當年冷到停班課

計程車春節加價30~50元！駕駛沒年終還要抽成　工會要主管機關出面

「以為退民進黨」！PTT炸鍋了　鄉民大膽預言賴清德下一步

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

不要再買鳳梨酥　妹子推「台灣3伴手禮」塞爆行李箱：有心意又特別

獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

他「連任10屆立委」從未落選！　新國會平均年齡不到53歲

台師大首設全英語學士學程　每學期招30國際生「台生不可報考」

2.5小時揪出15種微生物！畜試所新乳品檢測技術　守護國產乳品質

世新大學與友井集團產學合作　提供學生赴美實習與就業機會

【廣編】從劇團、舞團轉戰環球影城　服裝設計師李冠瑩收穫幸福微笑

2016霸王級寒流要來了！專家曝「低溫挑戰6度」　當年冷到停班課

計程車春節加價30~50元！駕駛沒年終還要抽成　工會要主管機關出面

「以為退民進黨」！PTT炸鍋了　鄉民大膽預言賴清德下一步

WOTD點獎錄／香港格鬥全能好手鍾沛榮再度來台 誓言奪回勝利

2024台南車展1／26盛大登場　黃偉哲揪民眾一同來賞車

街頭殺路人！2名20多歲男「同時執行死刑」　陸法院批：罪行嚴重

員工薪水5.7萬弄丟！坪林清潔隊員拾獲送警所　餐廳老闆超感激

築間推動ESG「惜食捐助」年捐4200Kg肉品　愛心餐盒助獨居長者

不要再買鳳梨酥　妹子推「台灣3伴手禮」塞爆行李箱：有心意又特別

尚好「A」統一麵包讓您食在安心！13款麵包榮獲國際A.A.無添加驗證

「裸睡」讓性生活更美好！　最新調查曝：還能睡更飽

應對北韓飛彈威脅！美日韓舉行聯合軍演　美軍出動卡爾文森號航母

獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

更多熱門

相關新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

民進黨籍總統當選人賴清德屬於黨內新潮流派系，而新潮流辦公室今（17日）稍早發出新聞稿表示，基於對總統職位的尊重，總統當選人賴清德不再是新潮流成員。

抖音瘋傳「作票」造假影片　綠委籲加強管理：無法改善就修法禁止

抖音瘋傳「作票」造假影片　綠委籲加強管理：無法改善就修法禁止

黃捷加入湧言會運作　許智傑：不論什麼派系都會一起為人民努力

黃捷加入湧言會運作　許智傑：不論什麼派系都會一起為人民努力

「小草證」入校園白批綠反串操作　民進黨：不要利用民主傷害民主

「小草證」入校園白批綠反串操作　民進黨：不要利用民主傷害民主

立院龍頭戰趙少康加碼4主張　沈富雄：上了民眾黨的當

立院龍頭戰趙少康加碼4主張　沈富雄：上了民眾黨的當

關鍵字：

賴清德2024總統新潮流派系賴系黨派退黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

同志男神宮澤冰魚「同居1年搞大女星肚子」！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面