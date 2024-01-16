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南消五大隊鹽行分隊　舉辦城市英雄家庭日活動

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝119消防節，台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂，活動內容包含「CPR宣導」、「雲梯車介紹」、「射水體驗」、「小小消防員」等項目，同時響應向消防人員留言，也讓消防人員親屬能更了解消防員的工作。

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小朋友們也藉此機會向身為消防、義消人員的爸爸、媽媽表達敬佩，說出感謝，現場也有眷屬的老婆特別獻花給辛苦上班的另一半，氣氛相當感人熱絡。

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝消防人員為台南市民日以繼夜，全年無休的辛勞奉獻，保障市民生命財產的安全。消防勤務充滿危險且辛苦，消防人員平時做人民的後盾，常常在重要節日時，犧牲家庭時間，在隊上24小時守護民眾生命財產安全，非常希望大家一起透過活動，為消防同仁加油打氣，讓消防人員感受到溫暖。

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，自即日起至1月19日，邀請民眾走進消防隊留言說出心裡話，用溫暖的文字，給予守護城市的消防員鼓勵及加油打氣。「向城市英雄說出心裡話」的活動非常有意義，希望大家一起來參與，也可以到消防局、各大、分隊臉書(FB)粉絲專頁留言，向守護我們的城市英雄，大聲說出心裡感謝的話。

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊長鄭誌峰表示，舉辦家庭日，有助於凝聚消防同仁向心力，本日的這場家庭日由第五大隊鹽行分隊發起舉辦，也能讓消防人員感受分隊的用心並響應119消防節來臨，讓擔任城市英雄的消防員，可以讓其子女了解平時消防工作內容，並促進親子關係。

▲台南市消防第五大隊鹽行分隊，特舉辦城市英雄消防家庭日，由消防員、義消邀請家人親友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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