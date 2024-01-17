尾牙旺季叫車多1成！Uber推4安全功能　祭最高300元優惠

▲尾牙旺季叫車旅客多一成，Uber推出優惠和4安全功能。（圖／Uber提供）

記者李姿慧／台北報導

春節前進入尾牙旺季，Uber App統計，聖誕節、跨年到農曆年前尾牙季，旅客搭車成長超過1成，因應尾牙夜間叫車需求，Uber App與車隊祭出4大安全功能，包括分享行程跟親友報平安及即時定位等，另即起推出每趟折抵20元、首搭最高折300元等優惠。

為避免民眾尾牙後疲勞駕駛、酒駕開車肇事，Uber App與合作車隊推出4安全功能，包括「PIN 碼驗證」、「分享行程狀態」、「110 緊急援助」和「回報安全問題」，驗證碼避免上錯車，分享行程可向親友報平安和隨時更新最新位置，另遇緊急狀況可透過緊急援助功能與警方聯繫，行程結束後也可透過回報安全功能向客服反映問題。

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搶攻尾牙旺季市場，Uber也宣布，即日起至2月9日推出限時乘車優惠，在Uber App輸入優惠序號「尾牙GO趴踢」，享最多5趟20元乘車優惠；未使用過Uber Taxi用戶，可在4月30日前輸入優惠序號「不攔就點」，享首搭最高折抵300元乘車優惠。

▲尾牙旺季叫車旅客多一成，Uber推出同時叫多車功能。（圖／Uber提供）

Uber表示，根據Uber App大數據統計，農曆年前多人搭乘的乘車選項趟次攀升，其中「Uber Comfort 菁英 Plus」和「UberXL 樂聚優步」分佔第四與第五名。為滿足多人搭乘需求，提供「新增多點接送」和「同時叫多輛車」兩項功能，讓使用者能夠在預約時或搭乘期間設置多個上下車地點接送同行友人或同事，或為親朋好友叫車。

此外，因應黃色小鴨睽違10年重返高雄，55688集團旗下台灣大車隊計程車，也與高市府攜手推出「小鴨計程車」，在計程車身及車頭貼上可愛小鴨圖樣，穿梭大街小巷載客，另燈會期間搭乘台灣大車隊小鴨計程車有機會領取可愛小鴨帽，每輛計程車限量100頂。

55688集團表示，外地旅客搭乘高鐵，可至左營高鐵搭乘台灣大車隊計程車，如果是高雄民眾用55688 APP叫車，都有機會搭乘到「小鴨計程車」，1月27日起搭車有機會領取限量版小鴨帽。

▼55688集團旗下台灣大車隊計程車，與高市府攜手推出「小鴨計程車」。（圖／55688集團提供）



