字節跳動擴大海外版圖！加拿大、澳洲研發中心籌建中

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

TikTok母企字節跳動正加緊海外市場布局，據接近字節跳動的人士近日透露，該公司正在加拿大、澳洲等地籌建研發中心。目前，部分研發中心已試運營半年左右，未來將支持TikTok、CapCut、Lemon8等多個海外業務研發。另外，從2023年11月起，TikTok在大陸國內工作的前後端開發、數據、算法等崗位員工陸續接到轉崗至海外工作的通知。

據《界面新聞》報導，字節跳動計劃以當地招聘為主，並輔助少量外派的方式籌建相關研發中心。據了解，過去半年，該公司已從美國、中國、新加坡等地選派少量工程師參與籌建。其中，從中國向兩地研發中心累計派出包括產品、研發和運營崗位120人。相關人士表示，此舉是為了應對海外業務的發展，更好地滿足不同市場的用戶需求。

近年來，字節跳動海外業務發展迅速。早在2021年9月，短影音應用TikTok全球月活用戶就超過10億。2023年3月，有媒體稱，影片剪輯軟件CapCut月活用戶突破2億。

據此前公開報導，字節跳動目前擁有超過11萬員工，分布在全球120多個城市，並在4個國家、15座城市設有研發中心。2022年10月，曾有報導稱，字節跳動將在全球各地增加約 3000 名工程師，並計劃將美國加州山景城研發中心員工規模提升一倍。

另外，多位字節跳動員工透露，從2023年11月起，TikTok在大陸國內工作的前後端開發、數據、算法等崗位員工陸續接到轉崗至海外工作的通知。工作地點包括新加坡、澳洲、加拿大和美國。

位TikTok員工表示，如果接受轉崗可獲得比國內多一倍左右的薪資包和2年租房補貼；如果不接受轉崗，暫未被要求強制離職，但TikTok業務在大陸的工作崗位已大幅縮減。