小姨子變老婆！她8年前出席姊姊婚禮後「和姊夫結婚」　背後原因曝

▲印尼一名網友因為姊姊早逝，而決定嫁給姊夫，成為外甥的繼母。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名21歲女子最近曝光照片，透露自己8年前曾在姊姊婚禮上開心合照，但沒想到命運弄人，她8年後居然成為了姊夫的再婚妻子，而在網上掀起熱議。

綜合當地媒體報導，21歲的印尼女網友@sntafby_日前在TikTok秀出照片，聲稱自己2015年曾親眼見證姊姊與姊夫的結合，並在婚禮上開心與一對新人合照，但她沒想到的是，自己8年後居然會與照片中的姊夫結為連理。

相關影片在網上曝光後，瞬間在網上掀起熱議，不少人懷疑她與姊夫結婚的動機，質疑道「你的姊姊知道這件事嗎？如果是我，我不會願意看到我丈夫和自己的姊妹結婚」、「你為什麼要這麼做？你對得起姊姊嗎？」、「你對姊姊做了什麼？」

▲姊姊（左）去世後，女網友（右）對外甥視如己出。（圖／翻攝自TikTok）

然而，女網友的解釋卻讓不少人紅了眼眶。原來，女子的姊姊在2022年12月不幸離世，但年幼的兒子再因（Zayn）卻讓姊姊非常不捨，於是臨終前拜託丈夫和妹妹好好照顧再因，才促成了這段姻緣。

女網友表示，如果不是為了完成姊姊的遺願，她也不會在21歲的年紀就成為別人的繼母。不過女子強調，她待再因就像對待自己的親生兒子一樣，每天都親自帶他上下課、出去玩和參加各種活動，2人關係十分親密，「我們都有好好照顧再因，希望姊姊在天之靈可以安息」。