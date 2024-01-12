花蓮深耕有機農業十年有成　傅、徐兩任縣長照顧農民福利

▲IFOAM ASIA主席Mathew Joh親自來台與徐榛蔚暢談有機國際交流，大為看好花蓮有機農業的良好基礎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

花蓮是臺灣有機首都，經驗證的有機面積逾3318公頃近全臺四分之一。花蓮縣政府長期推動有機農業發展不遺餘力，從前花蓮縣長傅崐萁於104年任內推動有機驗證差額補助，加碼行動讓農友參與驗證有機可完全免費，大大提升驗證有機的意願，因此帶動至今花蓮縣有機農業已經長達十年以上的耕耘有成，不僅有機耕種面積名列前芧，更跨足國際與世界有機農友交流。

現任花蓮縣長徐榛蔚上任後，延續並加強有機政策的推動。109年花蓮縣成立了全國第一個「有機農業促進專案辦公室」，提供單一窗口服務，讓農友可以更方便地獲得有機農業的相關諮詢、申請和輔導。110年廣邀專家學者訂定「有機領航發展計畫」讓花蓮朝有機首都目標前進，112年公告「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導管理辦法」以具體公共政策鼓勵有機農業群聚及形成聚落，目前已輔導10個有機促進潛力區，並與南華大學合作輔導11家農友進行碳盤查，跟上推動永續、淨零碳排的國際趨勢。

▲延續前花蓮縣長傅崐萁推動有機政策，現任縣長徐榛蔚照顧農民福利特別成立有機農業促進專案辦公室，深耕有機農業十年有成。

除了本土的有機農業推動，徐榛蔚縣長也積極參與國際的有機農業交流。109年花蓮縣加入了國際有機農業亞洲聯盟(IFOAM ASIA)並於同年與亞洲地方政府有機農業促進會(ALGOA)簽署合作備忘錄，成為臺灣繼新北市之後、第一個非直轄市的政府會員，宣誓共同為有機農業及環境永續而努力。110年受邀於ALGOA第7屆峰會上，由徐榛蔚分享花蓮的有機農業經驗並獲得高度肯定。隔年，花蓮縣辦理了第二屆有機農業國際論壇，邀請海內外有機農業推動學者及智慧農業專家進行專題演講與對談，產官學社熱絡參與。

▲國際有機組織IFOAM ASIA第二屆世界有機青年峰會，首次在台灣舉辦，來自世界近30國、百位專家、青年，來到花蓮。

到了112年，IFOAM ASIA主席Mathew John （印度藉）及執行長Jennifer Chan（韓籍）更親自來台與徐榛蔚暢談有機國際交流，大為看好花蓮有機農業的良好基礎，並認為可與國際城市串聯有機旅遊，讓環保理念向下扎根；同年花蓮縣也辦理了世界有機農業青年高峰會，邀請了來自30個國家的百位從事有機農業的青年匯聚花蓮，讓年輕領袖與有機從業者共同應對發展挑戰，齊力推動有機產業大未來。

▲▼為了提升有機農業的生產效率與品質，徐榛蔚縣長也推動補助農會建立加工廠，為產業鏈注入活力。





為了提升有機農業的加值賦能，徐縣長也補助各地農會建立加工廠，提供如鳳榮地區農會有機豆奶加工廠，為在地大豆產業鏈注入新活力，吉安鄉農會保健作物加工廠及冰品加工廠，協助農產品在地加工加值；此外，也補助有機農友設施設備及溫網室，讓有機農友能夠將機械設備汰舊換新，及透過設施栽培，提高生產力。

徐榛蔚不只推動有機政策，也照顧所有農民的福利，包含輔導農友申辦「農業保險」投保面積成長22%，並提高了補助費率至20%減輕農友負擔、也提高了保障，而「農民職業災害保險」也在花蓮縣政府補助下達到農民零負擔，投保率50.52%、達全國第三，並提高農業資材補助，將補助由每公頃1800元提高至2200元大增22%，且核定面積達核定面積1萬2515公頃。更於113年推出國產有機質肥料加碼補助，每公頃最高加碼6000元，多元措施提升農友經營有機農業的意願。

徐榛蔚表示，她將繼續推動有機農業的各項措施，讓花蓮成為有機農業的典範，同時也關心所有農民的福利，讓花蓮農業走向永續發展。她認為有機農業不只是一種農業生產方式，更是一種生活方式，一種對土地、對環境、對未來的責任與承諾。期待花蓮的有機農業能夠帶給人們更健康的飲食，更美好的生活，也能夠為地球的永續發展做出貢獻。