掃蕩校園黑幫！新北割頸命案乾哥效應　全國警成立掃黑專責隊

▲圖為警政署外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日前新北市國中生遭割頸喪命，為加強防制幫派進入校園，警政署特地規劃各縣市少年警察隊成立掃黑專責隊，並提升查察黑幫涉入校園、吸收少年、中輟生等相關案件專案核分，刑事局反黑科證實，17日將發函通知縣市警察局，刑事局強調：絕不容許黑幫入侵校園，將會有一系列專案掃蕩規劃。

台灣警界目前在縣市警局刑警大隊、分局偵查隊均有掃黑專責人員，除此之外警政署責成縣市少年警察隊成立掃黑專責任務編組，將橫向統整轄區各警察單位查獲的少年涉黑、校園霸凌校安事件，並透過少輔會聯繫校方行政單位，藉此強化少年警隊查處少年涉黑事件能力，溯源掃蕩地方不法黑幫。

警方對於歷年查緝少年參加黑幫公祭、春酒等活動，或涉案的幫派少年會列管高關懷對象，交由少輔會關懷輔導，對於招募少年的黑幫組合，則會引援兒少保護法等相關法規移請主管機關裁罰。

警政署通令要求，若縣市警方掃蕩黑幫組織犯罪內有少年虞犯，定要溯源查明少年涉入黑幫的背景及前因後果，並剷除幕後招募青少年加入黑幫的相關成員，並根據組織犯罪條例相關規定：成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而從事犯罪行為者，加重其刑至2分之1，警方並會建請院檢從重量刑。

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