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台水提醒避開年前用水尖峰　提前春節掃除

▲台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，家家戶戶近期將展開居家環境清潔工作，台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除，台水六區亦全力確保春節穩定供水。

台水六區處表示，春節前家家戶戶大掃除，用水集中，常導致水壓不足，籲請民眾提前大掃除，分散用水時間，讓大家春節期間能用水無虞，安心過好年。

目前曾文-烏山頭水庫聯合運用有效蓄水量約5.15億立方公尺，南化水庫約6千8百萬立方公尺，配合高雄北送支援水量，延長水庫供水時期，並維持大台南地區穩定供水，仍請民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限之水資源。

▲台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

春節期間台水不打烊，相關用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打免費服務專線1910，將全天候24小時提供專人服務，台水六區亦定有春節假期供水因應計畫，排定人力進行供水操作調度及緊急應變，預計出勤267人次，確保春節期間穩定供水。另外提醒民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商繳費，也可利用智慧型手機，QRcode掃一下，不出門在家就可隨時刷卡繳水費。

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