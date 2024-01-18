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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德退新潮流！　趙少康：弱勢總統還有什麼派系？

▲▼ 趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲趙少康接受媒體訪問。（圖／趙少康辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨籍總統當選人賴清德宣布退出黨內新潮流派系，引發各界討論。對此，前中廣董事長趙少康今（18）日不以為意表示，總統還有什麼派系呢？總統連黨都不是，應該要超越黨派，賴清德得票率比蔡英文還要低，且是少數的總統，應該更該謙虛，不可以有一黨、一派之私。

新潮流辦公室17日發出新聞稿表示，和總統當選人賴清德討論過後，一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

趙少康今日接受媒體訪問時表示，總統還有什麼派系呢？總統連黨都不是，應該要超越黨派。古時候說，「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，一旦當了國家元首，整個國家不管什麼人，都是他的人，怎麼會有派系的人？怎麼會有黨的人？賴清德現在是少數的總統，更應該謙虛，蔡英文以前還說「謙虛、謙虛、再謙虛」，但她也沒做到，他們是「傲慢、傲慢、再傲慢」。

趙少康說，當時蔡英文當選時，曾給她兩個期許，包括，如果任期結束可以做到兩岸和平、兩黨和解就是成功，但是現在兩岸兵凶戰危、兩黨也衝突，都沒做到，賴清德得票率比蔡英文低，更該謙虛，不可以有一黨、一派之私。
 

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關鍵字：

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