林秉文被指「黑金」怒告誹謗　黃國昌獲不起訴：再被認證一次！

▲林秉文不滿被指為黑金，經營公司幫忙洗錢，控告黃國昌妨害名譽。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨不分區新科立委黃國昌，前年在網路上指「PG Talk」負責人林秉文「透過犯罪賺來的贓錢，結交高官權貴，拿黑金招待所攏絡高階警官」，另質疑PG Talk母公司必礦科技是洗錢平台，林秉文不滿提告。台北地檢署認為，相關事件已分遭起訴、判決、報導，黃國昌並非憑空虛捏，18日將黃國昌不起訴處分。

黃國昌得知消息後，在個人臉書粉專回應「鄭文燦的麻吉林秉文，濫訴又被駁回啦！」「林秉文及PG Talk，自2020年10月開始幫助以郭哲敏為首的犯罪組織，利用PG Point就詐欺犯罪所得進行洗錢，早經檢察官起訴了，到底是在告什麼？現在再被認證一次，有比較快樂嗎？」「再說一次，從沒在怕你們這種人啦！」

綽號「鱸鰻」的天道盟大哥林秉文，曾出面幫藝人澎恰恰處理債務，而廣為人知，他不滿黃國昌在2022年11月23日在個人臉書粉專中，發布文章指林秉文利用過去中華職棒米迪亞暴龍隊打假球，現在有以類似手法，「透過犯罪賺來的贓錢，結交高官權貴，拿黑金招待所攏絡高階警官，和當初汙染那些職棒球員的手法如出一轍」。

▲黃國昌得知獲不起訴後，酸林秉文「再被認證一次，有比較快樂嗎？」（資料照／記者林敬旻攝）

2023年8月10日，黃國昌另外在YouTube直播影片，指拆必礦科技公司旗下的PG Talk「從2020年的時候就開始幫忙在洗錢」、「用點數在洗錢、洗錢平台」林秉文不滿個人與名譽、商譽受損，控告黃國昌涉嫌加重誹謗、妨害信用等罪。

檢察官調查，林秉文的確曾因購買職棒球隊、教唆球員打放水球，被依賭博等罪起訴並判決有罪，也曾被媒體報導，與前警大校長陳檡文出入88會館招待所。PG Talk則已被檢察官起訴認定，幫88會館負責人郭哲敏開通會員，協助詐騙集團洗錢129萬多元，並從中抽佣。

檢察官認為，黃國昌2度在網路公開發言，目的不外乎想喚起一般民眾注意，一個人主觀價值判斷，提出主觀評論，屬可受公評之事，且指摘內容並非全然無據，況且是以「問號」發布標題，以質疑語氣陳述獲評論，屬善意受言論自由保障犯範疇，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。