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社會 社會焦點 保障人權

張國煒批「一航廈一聯盟」霸佔機場　華航企業工會提告誹謗

▲▼張國煒執飛。（圖／翻攝IG／samchui）

▲張國煒執飛星宇航空首飛洛杉磯航班時，對桃園機場第三航廈分配資源發言遭控誹謗。（資料照／翻攝IG：samchui）

記者劉昌松／台北報導

星宇航空董事長張國煒，去年批評中華航空公司企業工會希望採「一航廈一聯盟」方式分配航廈，是「想霸佔機場資源而已」，華航企業工會認為名譽受損，提告誹謗，台北地檢署調查後認為，這是攸關大眾運輸公共資源合理分配的議題，是可受公評之事，18日將張國煒處分不起訴。

斥資1300多億元桃園機場第三航廈力拚2025年啟用，國籍航空都想搶進最新航廈營運，桃機2018年曾規劃依3個國際航空聯盟進行分配，相同聯盟航空公司分配在同航廈，由華航與所屬「天合聯盟」其他航空公司進駐第三航廈；長榮航空及所屬「星空聯盟」航空公司分配第二航廈；「寰宇一家」航空公司和廉航則分配在第一航廈。

張國煒在2023年4月27日首航洛杉磯執飛，在航程中接受媒體採訪時，質疑華航企業工會以「一航廈一聯盟的方式搶航廈分配資源，很好笑」，「這和旅客轉機是否方便也完全無關，一點都不合理，想霸佔機場資源而已」。

當時交通部長王國材回應表示，張國煒曾到交通部找他，他已說明過會採航線轉乘方便來規劃而非聯盟，東北亞、東南亞轉機到美國或歐洲是台灣主要爭取對象，現在用航線轉乘方便來規劃第三航廈分配，這部分都跟張國煒談過了，「他是不是忘記了，我會再提醒他」。

而華航企業工會則採取司法行動，提告指控張國煒發言涉嫌妨害名譽，損害工會名譽，並表示工會是為了堅持勞工權益，及對旅客友善，才會提出一聯盟一航廈的主張。

檢察官調查後認為，大眾運輸公共資源合理分配的公共利益，是可受公評之事，張國煒發言縱然讓工會感覺不快，仍應是出於善意，受言論自由保護，查無積極證據認為張國煒有觸犯誹謗犯行，因此處分不起訴。

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