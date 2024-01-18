馬中建交50周年將邀習近平訪馬　馬來西亞外交部：秉持一中政策

新加坡一名男子去年11月到台灣旅遊，沒想到抵台第一天就昏迷，緊急送醫，在台灣住院30天後，透過空中救護運輸返回新加坡。這家人至今仍不清楚為何他會突然昏迷，他在返回新加坡之後雖已清醒，但歷經昏迷一個月如今處於植物人狀態，截至去年的住院費用與空中救護運輸花費6萬6166新幣（約新台幣155萬元），家人幾乎耗盡積蓄。