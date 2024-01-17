遭河水細菌感染…男罹患罕見淋巴水腫　右腳腫如「象腿」

▲男子患罕見疾病，右腳腫如象腿，醫生建議他盡快動手術切除。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名40歲的森林局公務人員，疑似遭到河水細菌感染，導致右腿日漸腫大，短短6年內就腫如象腿。醫生看診後認為他罹患罕見淋巴水腫，雖然男子表示腫瘤不會痛，但右腳已經嚴重到無法行走，需要手術去除腫瘤，該名男子為籌得手術費，向大眾募款。

這名男子名為莫哈末祖奇菲里，目前在勞勿森林局任職。他接受採訪時表示，他的右腳是在6年前慢慢開始腫大，目前已經腫到60公斤，「儘管右腿腫大，但我不覺得疼痛。如今腫大的腿已經影響我的健康、限制了行動，甚至到森林局工作時，必須得依靠妻子及同事的協助」。

男子表示當初為查清右腿腫瘤，他跑過許多家醫院都沒有結果，最終被迫前往吉隆坡某私人醫院治療。醫生證實，男子的右腿腫瘤是一種河水細菌所造成的感染，這類細菌會攻擊人的腿、手，使部分位置腫大，男子的疾病為罕見下肢淋巴水腫，醫生建議他盡快動手術，以切除右腿不停增生的贅肉。

男子如今需要7萬5500令吉（約新台幣50萬5千元）動手術，但因收入有限，他向大眾募款，「醫生曾保證過，我的右腿在手術後會恢復正常，這給我了莫大的信心，也加深了我要籌款治療的信念」。目前彭亨州政府及多個單位也給予男子約3萬令吉（約新台幣20萬元）的協助，男子也變賣家中財產來支付手術費。

延伸閱讀

▸ 「素食餐給老外」陸阿姨嗑2小菜麵包…目擊旅客轟差別待遇 華航還原經過

▸ 狂咳3個月吃藥沒用…「全套檢查做完」抓不出原因 他走進廁所懂了

▸ 八點檔女星認已離婚 前夫負債嚴重「贍養費付不出」…她獨扛經濟重擔